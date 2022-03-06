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Россияне убили 38 украинских детей, включая малыша полутора лет

Елена РощинаВоскресенье, 6 марта 2022, 12:20

По предварительным данным, за 10,5 дней войны от обстрелов российской армии в Украине погибли 38 детей и пострадал 71 ребенок.

Источник: уполномоченная по правам человека Людмила Денисова

Прямая речь: "По состоянию на 12 часов 6 марта 2022 года с начала вторжения Российской Федерации в Украине погибло 38 детей и пострадал 71 ребенок. Эти данные не окончательны, поскольку установить точную информацию о количестве убитых и раненых жителей города Мариуполя Донецкой области и города Ирпень на Киевщине пока невозможно".

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Детали: Только за последние сутки в результате обстрелов российских оккупантов в Мариуполе погиб полуторагодовалый мальчик.

В городе Буча Киевской области двое тяжелораненых детей умерли из-за невозможности получить медицинскую помощь.

На выезде из города Ирпень в Киевскую область российские войска открыли огонь по гражданским лицам при их попытке эвакуироваться из города. По меньшей мере три человека погибли, в том числе двое детей, еще один человек в тяжелом состоянии из-за ранения.

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Мальчик, родившийся в городе Харькове 40 дней назад, умер от пневмонии, которой заболел во время многодневного пребывания в бомбоубежище в Харькове.

В результате воздушной атаки врага на город Белая Церковь ракетными ударами повреждены 15 частных домов, где были пожилые люди и дети. Число жертв пока неизвестно.

По направлению Гостомель – Буча – Ирпень в укрытиях находится до 70 малышей, есть раненые. Врачей и волонтеров войска агрессора к детям не допускают.

Прямая речь Денисовой: "Вооруженные силы Российской Федерации продолжают грубо нарушать основополагающие права детей – право на жизнь и здравоохранение, гарантированные каждому ребенку в мире Конвенцией ООН о правах ребенка.

Призываю международные правозащитные организации принять все возможные меры по усилению давления на Российскую Федерацию для прекращения военной агрессии против Украины".

Темы: войнадетиРосcия
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