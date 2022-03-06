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УЗ отзывает вагоны для погибших россиян. Враг не забирает свои тела

Роман КравецВоскресенье, 6 марта 2022, 12:30

Укрзализныця направила 20 вагонов-рефрижераторов на станции Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа и Запорожье. Вагоны простояли на станциях трое суток, но тела российских солдат так и не начали грузить из-за нежелания россиян забирать погибших.

Источник: И. о. председателя правления "Укрзализныци" Александр Камышин в Telegram

Прямая речь: "Наверное глупо было ожидать человечного отношения к останкам тел своих воинов у армии, которая бомбит мирных жителей.

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УЗ готова будет поставить вагоны-рефрижераторы снова, как только россия будет готова забрать тела своих солдат и вернуть их семьям".

Детали: Камышин отметил, что заместитель министра обороны России Криворучко распорядился "хоронить тела российских солдат в братских могилах или уничтожать на месте".

Прямая речь: "Так россия провожает своих безымянных сынов. Ради "победоносной" пропаганды они готовы лишить матерей даже возможности похоронить тела".

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Что было ранее: На 11 день полномасштабной войны России против Украины потери оккупационных войск, по предварительным расчетам, превысили 11 тысяч человек.

Темы: УкрзализныцявойнаРосcияжертвы
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