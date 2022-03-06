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РФ планирует провокации с теми, кого насильственно мобилизовали в ОРДЛО

Валентина РоманенкоВоскресенье, 6 марта 2022, 15:59

Кремль планирует провокации с использованием насильственно мобилизованных жителей ОРДЛО.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: По имеющейся информации, на Крымский полуостров 5 марта прибыл эшелон с личным составом 131 стрелкового полка 1 армейского корпуса, мобилизованный на подконтрольной РФ территории Донецкой и Луганской областей.

По данным ГПСУ, в ближайшее время Кремль планирует использовать этих лиц для провокаций в южных регионах Украины.

И хотя у этих подразделений крайне низкая мотивация, ведь их комплектовали из лиц, которые насильственно мобилизованы в ОРДЛО, не исключено, что агрессор использует их как "пушечное мясо", отмечают пограничники.

Кроме этого, эти лица могут использовать выдавая за местных жителей для пропагандистских картинок, поскольку оккупантам не удается переломить дух украинского населения.

Также провокации с многочисленными жертвами, используя лиц, мобилизованных в ОРДЛО, российское военно-политическое руководство может в ближайшее время совершить в восточных регионах Украины, предостерегают в ГПСУ.

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Дословно: "На востоке нашей страны враг сотнями бросает в бой сторонников "русского мира", которых даже сразу после оказания первой медицинской помощи в случае ранения, в сопровождении вооруженного конвоя из числа регулярных войск вооруженных сил России перемещают на линию боевого столкновения для введения дальнейших боевых действий в качестве "пушечного мяса".

Еще раз напоминаем всем представителям страны-агрессора, попавшим в Украину: лучший шанс выжить – это сдаться защитникам Украины!".

Темы: войнаОРДЛО
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