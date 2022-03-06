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РФ планирует провокации с теми, кого насильственно мобилизовали в ОРДЛО

Валентина РоманенкоВоскресенье, 6 марта 2022, 14:59

Кремль планирует провокации с использованием насильственно мобилизованных жителей ОРДЛО.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: По имеющейся информации, на Крымский полуостров 5 марта прибыл эшелон с личным составом 131 стрелкового полка 1 армейского корпуса, мобилизованный на подконтрольной РФ территории Донецкой и Луганской областей.

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По данным ГПСУ, в ближайшее время Кремль планирует использовать этих лиц для провокаций в южных регионах Украины.

И хотя у этих подразделений крайне низкая мотивация, ведь их комплектовали из лиц, которые насильственно мобилизованы в ОРДЛО, не исключено, что агрессор использует их как "пушечное мясо", отмечают пограничники.

Кроме этого, эти лица могут использовать выдавая за местных жителей для пропагандистских картинок, поскольку оккупантам не удается переломить дух украинского населения.

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Также провокации с многочисленными жертвами, используя лиц, мобилизованных в ОРДЛО, российское военно-политическое руководство может в ближайшее время совершить в восточных регионах Украины, предостерегают в ГПСУ.

Дословно: "На востоке нашей страны враг сотнями бросает в бой сторонников "русского мира", которых даже сразу после оказания первой медицинской помощи в случае ранения, в сопровождении вооруженного конвоя из числа регулярных войск вооруженных сил России перемещают на линию боевого столкновения для введения дальнейших боевых действий в качестве "пушечного мяса".

Еще раз напоминаем всем представителям страны-агрессора, попавшим в Украину: лучший шанс выжить – это сдаться защитникам Украины!".

Темы: войнаОРДЛО
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