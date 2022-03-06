Попавшие по Виннице ракеты не запускали из Приднестровья – минобороны Молдовы

Восемь ракет, попавших по гражданскому аэропорту в Виннице, были запущены не из оккупированного россиянами Приднестровья, а из акватории Черного моря, а информация о ракетной атаке из оккупированной части Молдовы ошибочна.

Об этом заявили "Европейской правде" в министерстве обороны Молдовы.

"Министерство обороны Республики Молдова отрицает запуск ракет (попавших по) аэропорту Винницы с приднестровской территории на территорию Украины", - говорится в заявлении.

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Эту информацию подтверждают также собеседники ЕвроПравды в руководстве Молдовы, изучавшие информацию на этот счет.

"Никакого типа крылатых ракет на территории Приднестровья никогда не было. В Приднестровье есть только установки залпового огня "Град" с дальностью стрельбы 20 км", - рассказал один из собеседников.

Представители Молдовы убеждены, что запуск ракет произведен с кораблей РФ в Черном море. Это соответствует дальности, в частности ракет "Искандер". Впрочем, трасса запуска ракет по Виннице действительно пролегала над Приднестровьем – территорией Молдовы, находящейся под российской оккупацией с 1992 года.

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Что предшествовало: 8 ракет российские оккупанты запустили по военному объекту в Гавришевке вблизи Винницы 6 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что аэропорт Винницы полностью разрушен.

По данным ГСЧС, на аэродроме занялся пожар на складе с горюче-смазочными материалами. Кроме того, было разрушено административное здание. Спасатели деблокировали четырех человек из-под завалов, один из них погиб.

Перед началом полномасштабной войны ЕвроПравда анализировала боеспособность войск РФ в Приднестровье, детали читайте в статье "Молдовская угроза": возможно ли нападение РФ на Украину с территории Приднестровья.