В результате ракетного удара оккупантов по Винницкому аэропорту погиб один человек

Из-за ракетных обстрелов аэродрома в Гавришовке под Винницей спасатели деблокировали четырех человек из-под завалов, один из них погиб.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: 6 марта около 13:35 из-за ракетных ударов российских оккупантов на аэродроме занялся пожар на складе с горюче-смазочными материалами. Кроме того, было разрушено административное здание.

Более ста спасателей и двух десятков единиц техники были привлечены к ликвидации последствий ракетных ударов. По состоянию на 14:35 из-под завалов деблокировали четырех человек, один из них умер.

В 15:34 пожар на складе был ликвидирован, а работы на завалах админздания продолжаются.

Разрушения админздания аэропорта Фото: Сергей Моргунов

Разрушения админздания аэропорта Фото: мэр Винницы Сергей Моргунов

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