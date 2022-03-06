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В результате ракетного удара оккупантов по Винницкому аэропорту погиб один человек

Денис КарловскийВоскресенье, 6 марта 2022, 16:24
Разрушения на аэропорту. Фото: Сергей Моргунов

Из-за ракетных обстрелов аэродрома в Гавришовке под Винницей спасатели деблокировали четырех человек из-под завалов, один из них погиб.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: 6 марта около 13:35 из-за ракетных ударов российских оккупантов на аэродроме занялся пожар на складе с горюче-смазочными материалами. Кроме того, было разрушено административное здание.

Более ста спасателей и двух десятков единиц техники были привлечены к ликвидации последствий ракетных ударов. По состоянию на 14:35 из-под завалов деблокировали четырех человек, один из них умер.

В 15:34 пожар на складе был ликвидирован, а работы на завалах админздания продолжаются.

Разрушения админздания аэропорта
Разрушения админздания аэропорта
Фото: Сергей Моргунов
Разрушения админздания аэропорта
Разрушения админздания аэропорта
Фото: мэр Винницы Сергей Моргунов

Предыстория:

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  • Около 8 ракет российские оккупанты запустили по военному объекту на аэродроме в Гавришовке 6 марта.
  • Президент Владимир Зеленский немедленно отреагировал и заявил, что российские захватчики продолжают уничтожать мирные города Украины, которые ничем не угрожают российским войскам. Он призвал страны-члены НАТО срочно закрыть небо над Украиной или предоставить собственные истребители, чтобы украинские защитники сопротивлялись.
  • По мнению бойцов терробороны в Виннице и военного журналиста Андрея Цаплиенко, ракетный удар российские оккупанты нанесли с территории оккупированного Приднестровья.

Темы: Винницааэродромвойнаобстрел
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