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Враг ударил по Виннице с Черного моря, количество жертв уточняется - Воздушные силы

Валентина РоманенкоВоскресенье, 6 марта 2022, 17:43
Враг ударил по Виннице с Черного моря, количество жертв уточняется - Воздушные силы
ФОТО: МЕР ВИННИЦЫ СЕРГЕЙ МОРГУНОВ

Российский оккупант нанес ракетный удар по аэродрому Винница с акватории Черного моря с помощью стратегических бомбардировщиков.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

Прямая речь: "Удар по аэродрому Винница наносился с южного направления. По уточненной информации - из акватории Черного моря, стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-95 мс или Ту-160.

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Было выпущено восемь ракет, вероятно Х-101, имеющих большую дальность применения, до 5500 км.

Детали: Спикер ПС ВСУ напомнил, что в Виннице – аэродром совместного использования, который эксплуатируют и военные, и гражданские.

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Взлетно-посадочная полоса аэродрома уже долгое время на реконструкции, поэтому авиационной техники на аэродроме не было.

Число жертв среди гражданских и военных уточняется.

Что предшествовало: 8 ракет российские оккупанты запустили по военному объекту в Гавришевке вблизи Винницы 6 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что аэропорт Винницы полностью разрушен.

По данным ГСЧС, на аэродроме занялся пожар на складе с горюче-смазочными материалами. Кроме того, было разрушено административное здание. Спасатели деблокировали четырех человек из-под завалов, один из них погиб.

Темы: Винницавойна
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