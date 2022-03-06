При обстрелах Ирпеня погибло 8 мирных жителей – мэр

При обстрелах Ирпеня в воскресенье погибли около 8 человек, в том числе семья с двумя детьми.

Источник: мэр Ирпеня Александр Маркушин в видеообращении

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Дословно: "Сегодня была эвакуация через Романовку на автобусах, и российские захватчики обстреляли мирных жителей. Погибла семья, попал снаряд, и на моих глазах два маленьких ребенка и двое взрослых погибли.

В общей сложности около 8 человек погибли при сегодняшних обстрелах, мирных людях".

Детали: Мэр города сообщил, что часть Ирпеня захватили российские оккупанты, но другая часть сопротивляется.

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"Ирпень воюет, Ирпень не сдался. Часть Ирпеня действительно захватили российские захватчики, но часть Ирпеня дерется и не сдает свои позиции. Это официальная информация", – сказал он.

Маркушин сообщил, что в понедельник в 10:00 также будет проходить эвакуация жителей Ирпеня автобусами от Романовки.

Что предшествовало: В воскресенье российские войска обстреляли из минометов жителей Ирпеня, пытавшихся эвакуироваться, погибла семья.