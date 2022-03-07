Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия не достигла целей и мало продвинулась за выходные – разведка Великобритании

Понедельник, 7 марта 2022, 06:27

Британская разведка сообщила, что за эти выходные Россия продвинулась минимально в войне против Украины.

Источник: Министерство обороны Великобритании в Twitter

Дословно: "Российские войска, вероятно, достигли минимального наземного продвижения в течение выходных. Маловероятно, что Россия успешно достигла запланированных целей на сегодняшний день.

Реклама:

За прошедшие сутки продолжались большие удары российской авиации и артиллерии по военным и гражданским объектам в городах Украины. Недавними целями ударов стали Харьков, Николаев и Чернигов, тяжело били по Мариуполю".

ВИДЕО ДНЯ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Все новости...
Последние новости
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
Количество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу
11:53
видеоОВА показала вокзал в Херсоне после атаки россиян
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
11:38
фотоТелескоп Хаббл зафиксировал загадочные тени на кольцах Сатурна
Все новости...
Реклама: