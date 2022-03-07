Россия не достигла целей и мало продвинулась за выходные – разведка Великобритании

Британская разведка сообщила, что за эти выходные Россия продвинулась минимально в войне против Украины.

Источник: Министерство обороны Великобритании в Twitter

Дословно: "Российские войска, вероятно, достигли минимального наземного продвижения в течение выходных. Маловероятно, что Россия успешно достигла запланированных целей на сегодняшний день.

За прошедшие сутки продолжались большие удары российской авиации и артиллерии по военным и гражданским объектам в городах Украины. Недавними целями ударов стали Харьков, Николаев и Чернигов, тяжело били по Мариуполю".