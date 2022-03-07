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Росія не досягла цілей і мало просунулася за вихідні  – розвідка Британії

Понеділок, 7 березня 2022, 06:27

Британська розвідка повідомила, що за ці вихідні Росія "просунулась мінімально" у війні проти України. 

Джерело: Міністерство оборони Великої Британії у Twitter 

Дослівно: "Російські війська, ймовірно, досягли мінімального наземного просування протягом вихідних. Малоймовірно, що Росія успішно досягла запланованих цілей на сьогоднішній день.

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Протягом минулої доби тривали великі удари російської авіації та артилерії по військових і цивільних об’єктах в містах України. Нещодавніми цілями ударів стали Харків, Миколаїв та Чернігів, важко били по Маріуполю". 

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