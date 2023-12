Росія не досягла цілей і мало просунулася за вихідні  – розвідка Британії

Британська розвідка повідомила, що за ці вихідні Росія "просунулась мінімально" у війні проти України.

Джерело: Міністерство оборони Великої Британії у Twitter

Дослівно: "Російські війська, ймовірно, досягли мінімального наземного просування протягом вихідних. Малоймовірно, що Росія успішно досягла запланованих цілей на сьогоднішній день.

Протягом минулої доби тривали великі удари російської авіації та артилерії по військових і цивільних об’єктах в містах України. Нещодавніми цілями ударів стали Харків, Миколаїв та Чернігів, важко били по Маріуполю".

