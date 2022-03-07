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Ирпень и Буча в осаде без воды, еды и возможности выхода

Елена РощинаПонедельник, 7 марта 2022, 07:42
Буча 1 марта, фото Сергея Нуженко, Радио Свобода

Ирпень и Буча под Киевом остаются без воды, еды, света и возможности уехать.

Источник: Генштаб ВСУ и захваченные оккупантами жители Бучи

Дословно Генщтаб: "Город Ирпень остается лишенным света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из домов".

Детали: Подобная ситуация в Буче, которая под обстрелами почти с самого начала войны.

По словам местных, мирных жителей убивают прямо во дворах.

Люди прячутся по подвалам. С ними почти нет связи, потому что в городе нет электроэнергии.

Власти пытаются договориться о "зеленых коридорах" из Бучи и соседнего Гостомеля, но пока эвакуация невозможна.

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В Ирпене 6 марта российские военные обстреливали безоружных людей, когда те пытались убежать из города через переправу – убили нескольких мирных жителей.

Темы: войнаКиевская область
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