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Ситуация в областях Украины по состоянию на утро 7 марта

Валентина РоманенкоПонедельник, 7 марта 2022, 08:13
Ситуация в областях Украины по состоянию на утро 7 марта
Мелания, 8 лет, Львов

В ночь на 7 марта авиаударам подверглись Чернигов, Харьков, Николаев, обстрелы были на Житомирщине, сложной остается ситуация на Херсонщине и Сумщине.

Источник: данные из регионов, которыми владеет "Украинская правда"

Детали: По состоянию на 8:00 ситуация в регионах

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Херсон

Ночь прошла спокойно. Область в оккупации. Многие села без света, газа, воды, без пищи и медикаментов. Нужен зеленый коридор.

Житомирщина

ВИДЕО ДНЯ

С вечера под обстрелы попала северная часть области. Понесла разрушения гражданская инфраструктура в городах Овруч, Малин, Коростень, с Вязовка Коростенского района. Авиаудары наносились по частным домам, зданию Центра занятости, одна из ракет разорвалась рядом со школой.

Запорожская область

Возле населенных пунктов Гуляйполе, Орехов и в направлении Васильевка-Балабино личный состав ВСУ ведет оборонную операцию. Пологи, Васильевка, Токмак – временно оккупированы.

АЭС остается под контролем оккупанта.

На Винничине ночь была относительно спокойной. С 5:30 – воздушные тревоги.

Хмельницкая область

Спокойно. Воздушные тревоги.

По Староконстантиновскому аэродрому относительно вчерашних ударов: 3 человека ранены, 1 погибший

Черниговщина

В Чернигове было 3 воздушные тревоги за ночь. Ночью российская армия беспорядочно обстреливала жилые кварталы, центр города. Целили наугад по городу. Попали в школу, жилые дома, часть города без электричества. Бои на подступах к Чернигову, бои по области.

Сумщина

Ночь была без авиаударов. Сложной остается ситуация в Ахтырке, Тростянце. В область входит большое количество войск из России.

Полтавщина

Полтава: ночные воздушные волнения в Полтаве, Лубнах и Пирятине.

Луганщина

Ночь прошла спокойно, с утра обстреливают Северодонецк из тяжелой артиллерии. Попасная уже двое суток под массированными обстрелами. 6 марта отправили эвакуационный поезд из более 2000 человек.

Донетчина

Мариуполь и Волноваха – в осаде. Идут бои. В Краматорске – поздно вечером была воздушная тревога.

На область направляют гуманитарные грузы, в частности из Днепра, Черкасс, Львова. Нужен зеленый коридор.

Николаевщина

Николаев обстреляли "Градами". В других районах области ночь была относительно спокойная.

Харьковщина

Всю ночь продолжались атаки с воздуха на жилые дома в разных районах Харькова.

Киевщина

Бои по направлению Макаров-Ирпень-Гостомель. Постоянные тревоги авиаудара. В с.Бышев Фастовского района – авиаудар.

Днепр

На Днепропетровщине было три воздушных тревоги за ночь. Сейчас спокойно.

Спокойно ночь прошла на Закарпатье, Кировоградщине, Волыни, Ровенщине, Черкассах, Львовщине, в Черновцах, Ивано-Франковске, Тернополе, Одессе.

Темы: война
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