Ситуация в областях Украины по состоянию на утро 7 марта
В ночь на 7 марта авиаударам подверглись Чернигов, Харьков, Николаев, обстрелы были на Житомирщине, сложной остается ситуация на Херсонщине и Сумщине.
Источник: данные из регионов, которыми владеет "Украинская правда"
Детали: По состоянию на 8:00 ситуация в регионах
Херсон
Ночь прошла спокойно. Область в оккупации. Многие села без света, газа, воды, без пищи и медикаментов. Нужен зеленый коридор.
Житомирщина
С вечера под обстрелы попала северная часть области. Понесла разрушения гражданская инфраструктура в городах Овруч, Малин, Коростень, с Вязовка Коростенского района. Авиаудары наносились по частным домам, зданию Центра занятости, одна из ракет разорвалась рядом со школой.
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Запорожская область
Возле населенных пунктов Гуляйполе, Орехов и в направлении Васильевка-Балабино личный состав ВСУ ведет оборонную операцию. Пологи, Васильевка, Токмак – временно оккупированы.
АЭС остается под контролем оккупанта.
На Винничине ночь была относительно спокойной. С 5:30 – воздушные тревоги.
Хмельницкая область
Спокойно. Воздушные тревоги.
По Староконстантиновскому аэродрому относительно вчерашних ударов: 3 человека ранены, 1 погибший
Черниговщина
В Чернигове было 3 воздушные тревоги за ночь. Ночью российская армия беспорядочно обстреливала жилые кварталы, центр города. Целили наугад по городу. Попали в школу, жилые дома, часть города без электричества. Бои на подступах к Чернигову, бои по области.
Сумщина
Ночь была без авиаударов. Сложной остается ситуация в Ахтырке, Тростянце. В область входит большое количество войск из России.
Полтавщина
Полтава: ночные воздушные волнения в Полтаве, Лубнах и Пирятине.
Луганщина
Ночь прошла спокойно, с утра обстреливают Северодонецк из тяжелой артиллерии. Попасная уже двое суток под массированными обстрелами. 6 марта отправили эвакуационный поезд из более 2000 человек.
Донетчина
Мариуполь и Волноваха – в осаде. Идут бои. В Краматорске – поздно вечером была воздушная тревога.
На область направляют гуманитарные грузы, в частности из Днепра, Черкасс, Львова. Нужен зеленый коридор.
Николаевщина
Николаев обстреляли "Градами". В других районах области ночь была относительно спокойная.
Харьковщина
Всю ночь продолжались атаки с воздуха на жилые дома в разных районах Харькова.
Киевщина
Бои по направлению Макаров-Ирпень-Гостомель. Постоянные тревоги авиаудара. В с.Бышев Фастовского района – авиаудар.
Днепр
На Днепропетровщине было три воздушных тревоги за ночь. Сейчас спокойно.
Спокойно ночь прошла на Закарпатье, Кировоградщине, Волыни, Ровенщине, Черкассах, Львовщине, в Черновцах, Ивано-Франковске, Тернополе, Одессе.