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Третий раунд переговоров с РФ начнется в 16:00 - Подоляк

Валентина РоманенкоПонедельник, 7 марта 2022, 13:35

Третий раунд переговоров между делегациями Украины и РФ может состояться в понедельник 7 марта в 16:00.

Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Переговоры с РФ. Третий раунд. Начало в 16:00 по киевскому времени. Делегация – без изменений".

Что предшествовало: 3 марта сообщалось, что российская и украинская стороны во время второго раунда переговоров "достигли понимания" о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения из мест самых ожесточенных боев.

В то же время российские кафиры так и не обеспечили режим тишины для "зеленых коридоров" и доступа гуманитарных грузов. Зато заявили, что могут помочь гражданскому населению городов, которые наиболее страдают от обстрелов, "эвакуироваться в Беларусь и РФ".

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Темы: война
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