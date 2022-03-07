Третий раунд переговоров с РФ начнется в 16:00 - Подоляк
Третий раунд переговоров между делегациями Украины и РФ может состояться в понедельник 7 марта в 16:00.
Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter
Прямая речь: "Переговоры с РФ. Третий раунд. Начало в 16:00 по киевскому времени. Делегация – без изменений".
Что предшествовало: 3 марта сообщалось, что российская и украинская стороны во время второго раунда переговоров "достигли понимания" о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения из мест самых ожесточенных боев.
В то же время российские кафиры так и не обеспечили режим тишины для "зеленых коридоров" и доступа гуманитарных грузов. Зато заявили, что могут помочь гражданскому населению городов, которые наиболее страдают от обстрелов, "эвакуироваться в Беларусь и РФ".
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"