СБУ показало видео допроса пилота-оккупанта, бомбившего жилые дома на Харьковщине
Служба безопасности показала видео допроса пленного летчика-оккупанта подполковника Максима Криштопы.
Источник: управление СБУ в Харьковской области
Прямая речь Криштопы: "(У меня была боевая задача – ред.) по поражению живой силы противника (подразделений Вооруженных Сил Украины – ред.) в лесном массиве к северу от Харькова.
Хочу всем пожелать скорейшего наступления мира. Чтобы все вернулись живы и здоровы домой. Чтобы вышестоящее руководство быстрее село за стол переговоров по мирному урегулированию конфликта.
Хочу, чтобы жизнь в Украине скорее вернулась в нормальное русло.
Мы ввязались в страшную войну".
Детали: В ходе разговора представитель СБУ переспросил Криштопу по поводу содержания указаний, которые ему дали руководители оккупационных войск. Криштопа оговорился сначала, что ему приказали "бомбардировать жилые массивы, ой, то есть лесной массив к северу от Харькова".
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По словам Криштопы, приказы по бомбежкам отдает генерал-майор Олег Маковецкий, родившийся в Чугуеве Харьковской области.
В пресс-службе СБУ сообщили, что экипаж самолета оккупантов состоял из Криштопы и штурмана Олега Норина, которого сейчас разыскивают. Они оба смогли катапультироваться после того, как их самолет сбили украинские защитники.
Следователи СБУ установили, что Норин и Криштопа в промежутке между 24 февраля и 6 марта совершали налеты на жилые кварталы городов Харьковской области и сбрасывали на гражданское население неуправляемые бомбы весом в полтонны.
Против них возбуждено уголовное производство по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины и нарушении законов и обычаев ведения войны с умышленными убийствами.
Предыстория:
- Утром 7 марта глава Харьковской военной областной администрации Олег Синегубов сообщил о задержании одного из пилотов сбитого российского истребителя. Ему дали возможность позвонить по телефону жене в России.
- Вечером 6 марта украинская система противовоздушной обороны сбила российский истребитель, который бомбил гражданские объекты в жилых кварталах Харькова.