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В Старобельске жители сняли флаг оккупантов и спели гимн Украины

Катерина ТищенкоПонедельник, 7 марта 2022, 17:51
В Старобельске жители сняли флаг оккупантов и спели гимн Украины
скриншот видео

Жители оккупированного Старобельска в Луганской области сняли с флагштока флаг так называемой "ЛНР".

Источник: глава Луганской ВГА Сергей Гайдай в Facebook

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Детали: На видео видно, что люди собрались возле админздания с флагами Украины.

Поя гимн Украины, они сняли с флагштока флаг так называемой "ЛНР".

Судя по сообщению Гайдая, после этого они подняли украинский флаг, однако это не зафиксировано на видео.

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Темы: Луганская областьвойнаЛНР
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