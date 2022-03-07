В Старобельске жители сняли флаг оккупантов и спели гимн Украины
Понедельник, 7 марта 2022, 18:51
Жители оккупированного Старобельска в Луганской области сняли с флагштока флаг так называемой "ЛНР".
Источник: глава Луганской ВГА Сергей Гайдай в Facebook
Детали: На видео видно, что люди собрались возле админздания с флагами Украины.
Поя гимн Украины, они сняли с флагштока флаг так называемой "ЛНР".
Судя по сообщению Гайдая, после этого они подняли украинский флаг, однако это не зафиксировано на видео.