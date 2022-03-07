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Ожидания России от переговоров не оправдались – помощник Путина

Светлана КизиловаПонедельник, 7 марта 2022, 20:31
Делегация РФ сразу после переговоров, скрин с видео

Помощник президента России Владимир Мединский после окончания третьего раунда переговоров делегаций из Киева и Москвы сказал, что ожидания РФ не оправдались.

Источник: Мединский, которого цитирует РБК

Детали: Помощник Владимира Путина рассказал, что российская делегация приехала на переговоры со своими проектами документов. Украинская сторона их не подписала, а забрала "на изучение".

Прямая речь: "Подписать не удалось.

Наши ожидания от нового раунда переговоров не оправдались, но мы надеемся, что в следующий раз сможем сделать более существенный шаг вперед".

Детали: Он подствердил слова советника главы ОП Украины Михаила Подоляка, что темой обсуждения были, кроме прочего, гуманитарные коридоры.

Напомним: Михаил Подоляк сообщил, что во время третьего раунда переговоров были достигнуты "некоторые положительные результаты" относительно гуманитарных коридоров, однако результатов, существенно улучшающих ситуацию с российской агрессией в Украине, нет.

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Высокопоставленный чиновник из министерства обороны США сообщил, что почти 100% российской боевой мощи, развернутой для вторжения, уже находится на территории Украины.

Темы: войнаПутинОфис президентаРосcия
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