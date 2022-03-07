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Россия напала на Украину, чтобы не было войны – новое "объяснение" Лаврова

Светлана КизиловаПонедельник, 7 марта 2022, 21:04
Лавров, фото getty images

Глава МИД России Сергей Лавров обнародовал очередную версию Кремля, зачем Владимир Путин напал на Украину, новая причина – "остановить любую войну".

Источник: заявление Лаврова в Twitter МИД России

Прямая речь: "Цель… остановить любую войну, которая могла бы развернуться на территории Украины или могла бы начаться оттуда".

Детали: Это новое объяснение российской агрессии. Еще 25 февраля Лавров оправдывал развязывание войны "освобождением украинцев от гнета".

А чуть позже, 2 марта, было заявление, что действия РФ якобы призваны "определить конкретные виды ударных вооружений" в Украине.

Напомним:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, якобы президент Украины Владимир Зеленский является "неонацистом" и "расистом".

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Темы: войнаРосcияЛавровУкраина
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