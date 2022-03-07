Россия напала на Украину, чтобы не было войны – новое "объяснение" Лаврова
Понедельник, 7 марта 2022, 20:04
Глава МИД России Сергей Лавров обнародовал очередную версию Кремля, зачем Владимир Путин напал на Украину, новая причина – "остановить любую войну".
Источник: заявление Лаврова в Twitter МИД России
Прямая речь: "Цель… остановить любую войну, которая могла бы развернуться на территории Украины или могла бы начаться оттуда".
Реклама:
Детали: Это новое объяснение российской агрессии. Еще 25 февраля Лавров оправдывал развязывание войны "освобождением украинцев от гнета".
А чуть позже, 2 марта, было заявление, что действия РФ якобы призваны "определить конкретные виды ударных вооружений" в Украине.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, якобы президент Украины Владимир Зеленский является "неонацистом" и "расистом".