Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия напала на Украину, чтобы не было войны – новое "объяснение" Лаврова

Светлана КизиловаПонедельник, 7 марта 2022, 20:04
Россия напала на Украину, чтобы не было войны – новое объяснение Лаврова
Лавров, фото getty images

Глава МИД России Сергей Лавров обнародовал очередную версию Кремля, зачем Владимир Путин напал на Украину, новая причина – "остановить любую войну".

Источник: заявление Лаврова в Twitter МИД России

Прямая речь: "Цель… остановить любую войну, которая могла бы развернуться на территории Украины или могла бы начаться оттуда".

Реклама:

Детали: Это новое объяснение российской агрессии. Еще 25 февраля Лавров оправдывал развязывание войны "освобождением украинцев от гнета".

А чуть позже, 2 марта, было заявление, что действия РФ якобы призваны "определить конкретные виды ударных вооружений" в Украине.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, якобы президент Украины Владимир Зеленский является "неонацистом" и "расистом".

Темы: войнаРосcияЛавровУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Все новости...
война
Наше войско не так велико – Данилов прокомментировал статьи о потерях Украины
Такой войны еще не было, поэтому вся аналитика в СМИ поверхностная и может быть опасна − Данилов
Украинскому дальнобойному оружию удалось поразить цель за 700 км
Последние новости
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
Количество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу
11:53
видеоОВА показала вокзал в Херсоне после атаки россиян
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
Все новости...
Реклама: