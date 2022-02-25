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В РФ придумали оправдание войне: чтобы украинцы "выбирали свое будущее"

Катерина ТищенкоПятница, 25 февраля 2022, 12:03

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что войну в Украине начали для того, чтобы украинцы могли сами определять свое будущее.

Источник: Лавров на встрече с так называемыми "главой МИД ЛНР" Владиславом Дейнего и "первым замглавы МИД ДНР" Сергеем Пересадой, пишет Интерфакс

Прямая речь: "В соответствии с нашими союзническими обязательствами президент Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, с тем чтобы, освободившись от этого гнета, украинцы свободно могли бы определить свое будущее".

Детали: Лавров заявил, что якобы НАТО и Евросоюз "покрывали Киев и в последние недели, когда он окончательно вознамерился силовым путем захватить Донецкую и Луганскую народную республику, объявил о безальтернативности вступления в НАТО и стал грозить обретением ядерного оружия".

По его словам, российская сторона расценивает отношение украинских властей к жителям Донбасса как геноцид.

Отмечается, что на этих "переговорах" с террористическими организациями будут обсуждены "практические задачи, которые вытекают из заключенных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи России, ДНР и ЛНР".

Что предшествовало: 24 февраля Россия, до этого 8 лет совершавшая гибридную агрессию против Украины, начала открытую военную атаку по разным направлениям.

Читайте подробно о ходе войны:

Россия напала на Украину. ОНЛАЙН
Второй день вторжения: Россия начала атаковать Киев. ОНЛАЙН

Темы: РосcияЛавроввойна
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