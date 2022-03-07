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Кулеба: Если Путин не боится встречи с Зеленским, пусть поговорят

Евгений Руденко, Катерина ТищенкоПонедельник, 7 марта 2022, 22:26
Дмитрий Кулеба, Getty Images

Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркивает необходимость прямых переговоров президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина.

Источник: Кулеба в эфире украинских телеканалов

Детали: Министр напомнил, что в Украине давно стремились к разговору между Зеленским и Путиным.

"Я это еще раз скажу Лаврову. Наш президент ничего не боится. В том числе прямой встречи с Путиным. Если Путин тоже не боится, пусть сядут, поговорят", – сказал он.

Кулеба также заявил, что готов к предметному разговору со своим российским коллегой Сергеем Лавровым для прекращения войны, если тот на него настроен.

Прямая речь: "Если он (Лавров – ред.) настроен на серьезный разговор, то мы как дипломат с дипломатом серьезно поговорим. Если он начнет повторять ту самую абсурдную пропаганду, которая в последнее время от него раздается, тогда он от меня услышит суровую правду, которой он заслуживает.

Но я еще раз хочу подчеркнуть: если господин Лавров настроен на предметную беседу, то я к ней тоже готов. Я готов говорить с кем-угодно ради того, чтобы в Украине установился мир и не убивали украинских граждан, не разрушали наши города и села".

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Больше деталей: Вместе с тем Кулеба отметил, что его первые слова к Лаврову на встрече 10 марта будут: "Господин Лавров, я считаю, что эту встречу я провожу с соучастником, соорганизатором преступления, агрессии против Украины. В то же время на этих переговорах вы можете остановить, по крайней мере, попытаться остановить это преступление. Потому давайте серьезно поговорим".

Что предшествовало: Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу анонсировал, что в четверг, 10 марта, в Анталии состоится трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и России.

3 марта президент Владимир Зеленский заявил, что готов сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным, начавшим войну против Украины.

Темы: Кулеба ДмитрийПутинЗеленский
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