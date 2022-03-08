За прошедшие сутки враг осуществлял перегруппировку для организации штурма Киева и прибег к террору в Изюме.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: За прошедшие сутки российскими войсками осуществлялась перегруппировка для организации штурма Киева.

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К штурму оккупанты планируют приобщить наиболее боеспособные части и подразделения из состава: специального полка Росгвардии имени Рамзана Кадырова (Грозный), 27 отряда СПП "Кузбасс" (Кемерово), 604 центра СПП "Витязь" (Москва) и частной военной компании "Лига" (бывшая ППК "Вагнер").

При попытке завладеть городом Изюм враг понес потери и отошел.

Оккупанты прибегли к террору в городе, обстреливая гражданские помещения и инфраструктуру.

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