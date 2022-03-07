Под Харьковом украинские защитники ликвидировали генерала оккупационных войск РФ

Украинские защитники ликвидировали под Харьковом российского генерал-майора Виталия Герасимова.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Дословно: "Очередные потери среди высшего командного состава армии страны-оккупанта. Во время боев вблизи Харькова ликвидирован Виталий Герасимов – российский военачальник, генерал-майор, начальник штаба и первый заместитель командующего 41 армией Центрального военного округа России.

Также убит и ранен ряд старших офицеров российской армии".

Детали: Уничтоженный Герасимов участвовал во второй чеченской войне, российской военной операции в Сирии и аннексии Крыма.

По данным ГУР, он получил медаль "За получение Крыма".

Кроме того, украинские разведчики перехватили разговоры офицеров российских оккупационных войск. Между собой они признают, что у них страшные проблемы со связью между частями и подразделениями, а также значительные потери личного состава.

Представитель оккупационных войск по имени Дмитрий говорит, что эвакуация частей и подразделений, понесших потери в боях, затягивается.

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