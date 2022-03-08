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Если вы не можете закрыть небо, дайте оружие, мы сами – Данилов

Роман ПетренкоВторник, 8 марта 2022, 14:27

Секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к международным партнерам и НАТО и попросил боевую авиацию и средства ПВО, если они не могут закрыть небо над Украиной.

Источник: Данилов в Facebook

Прямая речь Данилова: "Именно сейчас, в этот момент, в этот день, в эту минуту, мы нуждаемся в максимально скорой и практической помощи, от оказания которой зависит украинская победа и не проигрыш Запада, это вопрос защиты украинского неба – передача боевой авиации и средств ПВО .

От этого зависит, будет ли Россия убивать наших детей и женщин, наших родителей и пожилых людей.

Если НАТО не хочет или не может закрыть небо над Украиной, мы закроем его сами, дайте нам оружие, если ваше оружие лежит в чехлах".

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Темы: ДаниловвойнаРосcия
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