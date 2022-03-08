В Харькове за сутки от рук оккупантов погибли 27 гражданских

170 гражданских лиц, из которых 5 детей, погибли в Харьковской области от рук оккупантов с начала войны.

Источник: начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook

Прямая речь Болвинова: "По состоянию на 18:00 8 марта в Харькове и области погибли 170 гражданских лиц, из них 5 – дети".

Детали: Правоохранитель добавил, что только за последние сутки погибли 27 жителей Харькова.

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