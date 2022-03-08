Украинский олигарх Дмитрий Фирташ, экстрадиции которого добиваются США, благодаря щедрым финансовым вливаниям смог влиться в британский истеблишмент. Ему разрешили купить актив Министерства обороны Великобритании и даже не поинтересовались источником происхождения средств.

Источник: The Guardian

Детали: Одна из станций лондонского метро, ​​остановившая транспортную работу Бромптон-роуд, была собственностью Минобороны Великобритании.

Местный бизнесмен Аджит Чемберс в 2009 году запланировал на этой бездействующей станции, а также на ряде других, сделать реконструкцию и превратить их в важные туристические объекты.

Но его планы не оправдались из-за неожиданной детали, несмотря на то, что он насобирал для сделки 25 млн фунтов. Рядом со станцией было расположено имение Фирташа, и он заплатил за станцию ​​вдвое большую цену, чем она стоит, фактически "в пустоту", лишь бы не видеть рядом со своей недвижимостью туристов.

The Guardian делает акцент на том, что Минобороны страны при принятии решения руководствовалось исключительно выгодой, при этом не поинтересовавшись, откуда у Фирташа эти средства, а также не учитывая интересы всего города.

Дословно: "Избирая Британию в качестве своей второй родины, Фирташ поступил мудро. Его встретили с распростертыми объятиями – политики, Кембриджский университет и даже королевские особы".

Детали: Олигарх без проблем фактически легализовал в Великобритании коррупционные деньги, которые к нему лились из структуры РосУкрЭнерго, РУЭ начала действовать летом 2004 года с согласия Владимира Путина. Половина компании принадлежала "Газпрому", другую половину контролировал Фирташ.

Почему Кремль отдал этот ресурс Фирташу, точно неизвестно, есть только предположение – из-за его связи с российским мафиози Семеном Могилевичем. Сам Фирташ это всегда пытался отрицать.

В годы после крупного газового кризиса в Украине Фирташ нанял лоббистскую компанию Asquith&Granovski, чтобы улучшить свой имидж в Британии.

Соратники Фирташа в 2007 году попали на ужин памяти композитора Петра Чайковского в Кембриджском университете. По словам источника, осведомленного о прошедших переговорах, один из спикеров на мероприятии вспомнил, что украинский язык в университете не преподают, что, кажется, вдохновило олигарха на новый проект. "Некоторые из этих британских представителей, связанных с Фирташем, подошли к организаторам ужина и спросили, сколько денег им понадобится, чтобы так или иначе преподавали украинский", – сообщил источник.

После этого Фирташ стал благотворителем для Кембриджского университета, а само учреждение не очень интересовалось происхождением денег, предоставляемых украинским олигархом.

В 2010 году Кембриджский университет создал официальный курс украиноведения благодаря пожертвованию Фирташа в размере 4 млн фунтов.

В марте 2011 года Фирташа принял не кто иной, как герцог Эдинбургский, в престижную Кембриджскую Гильдию благотворителей, клуб самых щедрых доноров.

Издание констатирует, что олигарх, используя компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, удалось "заработать" как минимум 3 миллиарда фунтов. И после этого он профинансировал успешное политическое возвращение Виктора Януковича в 2010 году. Тогда Владимир Путин получил в Украине подчиненного себе президента.

С 2011 года Фирташ часто бывал в Кембридже, встречался со студентами. Кембриджский университет выдал ему специальную медаль, содержащую почти 500 граммов стерлингового серебра "за его выдающуюся филантропию".

В 2012 году Фирташ купил себе лондонскую резиденцию, которая, согласно публикации о недвижимости, стоила около 60 миллионов фунтов стерлингов.

В конце 2013 года Фирташ совершил очередное пожертвование Кембриджскому университету и даже открыл торги на Лондонской фондовой бирже. Вместе с женой посетил парламент Британии, где его приветствовал тогдашний спикер Джон Беркоу.

После Революции Достоинства, когда Янукович бежал в Ростов (февраль 2014) Фирташа пригласили в Министерство иностранных дел Великобритании. Согласно сообщениям СМИ, Фирташ на этих встречах пытался убедить британцев в том, что введение санкций против России – это плохая идея. Также олигарх уверял британских чиновников, что санкции против РФ "усугубят ситуацию", и это "Америка спровоцировала Путина на эту ситуацию" (речь идет об агрессии против Украины в 2014 году). Таким образом, мнение Фирташа в британском правительстве не только выслушивали, но, вероятно, даже учитывали.

Дословно: "Это тревожный аргумент. Фирташ был человеком Путина в Украине, но Британия с таким энтузиазмом интегрировала его в истеблишмент, что он консультировал правительство по поводу вторжения Путина. Действительно ли стоит разговаривать с таким человеком? Или брать от него деньги? Или продавать ему недвижимость с доступом к лондонскому метро?"

Напомним: