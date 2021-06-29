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"Мы продолжаем работать с австрийцами" – Госдеп об экстрадиции Фирташа

Вторник, 29 июня 2021, 06:21

Позицию США об экстрадиции в страну Дмитрия Фирташа объяснили в Госдепе.

Источник: помощник Государственного секретаря США Джордж Кент, цитирует Голос Америки

Прямая речь: "Австрия – это страна с верховенством права, и они имеют определенные правовые процедуры.

Наша позиция остается такой же, как в 2014.

Мы осудили Фирташа за преступления, и мы продолжаем работать с австрийцами, при этом уважая их правовой процесс".

"Поскольку мы уважаем верховенство права в Австрии, они до сих пор проходят через процесс апелляций по делу экстрадиции.

Мы находимся в контакте с австрийцами, но это их процесс, и он должен быть завершен".

Детали: На вопрос, какие инструменты могут использовать Соединенные Штаты, чтобы добиться экстрадиции, Джордж Кент добавил, что в США работают в этом направлении с австрийскими властями.

Ранее группа конгрессменов направила в Государственный департамент письмо с просьбой активизировать усилия по экстрадиции олигарха в США – предположив, что Дмитрий Фирташ коррумпировал австрийскую судебную систему.

"Мы обеспокоены тем, что господин Фирташ использовал свое значительное богатство и злонамеренный влияние, чтобы разрушить правовую систему этой страны во избежание экстрадиции и ответственности перед законом", - говорится в письме.

В свою очередь, Кристина Зальцборн, пресс-секретарь окружного суда Вены по уголовным делам, заявила об отсутствии решения по Фирташу.

"Запрос на восстановление дела довольно есть обширным, как и заявления прокуратуры и встречной стороны. Таким образом мы не можем предсказать, когда следует ожидать решения", - заявила Зальцборн.

Предыстория:

  • Фирташу было предъявлено обвинение в 2014 году. Как утверждала федеральная прокуратура в Северном округе Иллинойса, он играл роль в подкупе индийских чиновников, чтобы заключить выгодную сделку по добыче полезных ископаемых для продажи титана Boeing. Олигарх был арестован в Вене в марте 2014 года. Освобожден под залог в 174 миллиона долларов и с тех пор оспаривает свою экстрадицию в США.
  • Фирташ стал известен после появления скандальной компании "Росукрэнерго" - газового посредника между Россией и Украиной.
  • 24 июня президент ввел в действие анонсированные ранее санкции против Павла Фукса и Фирташа.
  • 18 июня Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел "полный комплект" санкций против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Темы: ФирташСШААвстрия


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