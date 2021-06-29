"Мы продолжаем работать с австрийцами" – Госдеп об экстрадиции Фирташа

Позицию США об экстрадиции в страну Дмитрия Фирташа объяснили в Госдепе.

Источник: помощник Государственного секретаря США Джордж Кент, цитирует Голос Америки

Прямая речь: "Австрия – это страна с верховенством права, и они имеют определенные правовые процедуры.

Наша позиция остается такой же, как в 2014.

Мы осудили Фирташа за преступления, и мы продолжаем работать с австрийцами, при этом уважая их правовой процесс".

"Поскольку мы уважаем верховенство права в Австрии, они до сих пор проходят через процесс апелляций по делу экстрадиции.

Мы находимся в контакте с австрийцами, но это их процесс, и он должен быть завершен".

Детали: На вопрос, какие инструменты могут использовать Соединенные Штаты, чтобы добиться экстрадиции, Джордж Кент добавил, что в США работают в этом направлении с австрийскими властями.

Ранее группа конгрессменов направила в Государственный департамент письмо с просьбой активизировать усилия по экстрадиции олигарха в США – предположив, что Дмитрий Фирташ коррумпировал австрийскую судебную систему.

"Мы обеспокоены тем, что господин Фирташ использовал свое значительное богатство и злонамеренный влияние, чтобы разрушить правовую систему этой страны во избежание экстрадиции и ответственности перед законом", - говорится в письме.

В свою очередь, Кристина Зальцборн, пресс-секретарь окружного суда Вены по уголовным делам, заявила об отсутствии решения по Фирташу.

"Запрос на восстановление дела довольно есть обширным, как и заявления прокуратуры и встречной стороны. Таким образом мы не можем предсказать, когда следует ожидать решения", - заявила Зальцборн.

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