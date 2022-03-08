Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США отвергли идею Польши передать истребители Украине

Анастасия КалатурВторник, 8 марта 2022, 23:27

Решение Польши предоставить свои истребители МиГ-29 в распоряжение Штатам не было предварительно согласовано и стало неожиданным шагом для Вашингтона со стороны Варшавы.

Источник: пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, которую цитирует Reuters

Прямая речь: "Насколько мне известно, с нами не было предварительно согласовано, что они планируют передать нам эти самолеты… Поэтому я думаю, что это был неожиданный шаг со стороны поляков".

Реклама:

Детали: В Пентагоне подчеркнули, что решение о передаче Украине самолетов, принадлежащих Польше – за польским правительством. Отмечается, что Штаты не считают предложение Польши обоснованным.

Напомнить: Таким образом, Польша собирается предоставить эти МиГ-29 Украине. 6 марта стало известно, что США обсуждают с Польшей возможность предоставить Украине истребители. Вскоре  Польша заявила, что готова немедленно и бесплатно развернуть все свои истребители МиГ-29, о которых просила Украина, на американской авиабазе Рамштайн в Германии и передать их в распоряжение правительства США. В то же время, Польша просит США предоставить ей самолеты на замену с соответствующими эксплуатационными возможностями.

Темы: ПольшаСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Все новости...
Польша
Польская газета уточнила, что Украине выдают граждан, которые переправляли нелегалов, а не уклонистов
В Польше снятая с выборов кандидатка извинилась перед Путиным за то, что назвала его преступником
Польша прокомментировала заявления Беларуси о нарушении границы
Последние новости
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
фотоКоличество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу
Все новости...
Реклама: