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США отвергли идею Польши передать истребители Украине

Анастасия КалатурСреда, 9 марта 2022, 00:27

Решение Польши предоставить свои истребители МиГ-29 в распоряжение Штатам не было предварительно согласовано и стало неожиданным шагом для Вашингтона со стороны Варшавы.

Источник: пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, которую цитирует Reuters

Прямая речь: "Насколько мне известно, с нами не было предварительно согласовано, что они планируют передать нам эти самолеты… Поэтому я думаю, что это был неожиданный шаг со стороны поляков".

Детали: В Пентагоне подчеркнули, что решение о передаче Украине самолетов, принадлежащих Польше – за польским правительством. Отмечается, что Штаты не считают предложение Польши обоснованным.

Напомнить: Таким образом, Польша собирается предоставить эти МиГ-29 Украине. 6 марта стало известно, что США обсуждают с Польшей возможность предоставить Украине истребители. Вскоре  Польша заявила, что готова немедленно и бесплатно развернуть все свои истребители МиГ-29, о которых просила Украина, на американской авиабазе Рамштайн в Германии и передать их в распоряжение правительства США. В то же время, Польша просит США предоставить ей самолеты на замену с соответствующими эксплуатационными возможностями.

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Темы: ПольшаСША
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