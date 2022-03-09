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Bellingcat: Путин был взбешен, узнав, что Винницу обстреляли самыми ценными в РФ ракетами

Анастасия КалатурСреда, 9 марта 2022, 04:54
Bellingcat: Путин был взбешен, узнав, что Винницу обстреляли самыми ценными в РФ ракетами
ФОТО: GETTY

Российский президент Владимир Путин был "взбешен", узнав, что россияне обстреляли Винницкий аэропорт самыми ценными ракетами, которых в России не больше тысячи.

Источник: источники журналиста-расследователя Bellingcat Христо Грозева, которого цитирует "Укринформ", в эфире телемарафона

Прямая речь: "После того, как было проинформировано, что 8 ракет, очень дорогих ракет, из тех, которых уже немного в запасах России, были выстрелены по Виннице, Путин был взбешен, потому что ему докладывали, что эти ракеты самые ценные и вообще их там не больше тысячи".

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Детали: Грозев отметил, что, вероятно, Путину не доносят полной картины о российском вторжении, в частности тот факт, что практически 100% населения негативно относятся к российским оккупантам. По словам Грозева, люди по вертикали боятся Путину такое докладывать.

Он сказал, что российская пропаганда сейчас очень эффективно работает на внутреннюю аудиторию России, однако в Европе уже нет ни одного нормального человека, который мог бы поверить этим фейкам. Грозев отметил, что это основное изменение по сравнению с тем, что было в 2014-2015 годах, когда Россия смогла повлиять на часть западного общественного мнения.

Напомним: 6 марта российский оккупант нанес ракетный удар по аэродрому Винница с акватории Черного моря с помощью стратегических бомбардировщиков. Было выпущено восемь ракет, вероятно Х-101, обладающих большой дальностью применения, до 5500 км. Погибли по меньшей мере 10 человек.

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Темы: Винницкая областьПутин
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