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ОПУ: Мы не знали, что Путин нападет 24 февраля

Роман КравецСреда, 9 марта 2022, 11:55

Украинская власть не имела информации, что 24 февраля президент страны-оккупанта Владимир Путин начнет полномасштабную войну против Украины.

Источник: Член украинской делегации в переговорах со страной-агрессором, советник главы ОПУ Михаил Подоляк в интервью УП

Детали: "Украинская правда" спрашивала Подоляка, поступала ли раньше Офису президента информация от западных партнеров, что 24 февраля РФ может пойти в атаку.

Прямая речь советника главы ОПУ: "Нет, конкретной даты 24 февраля не было. Дат было много: 20, 22, 16 февраля. Американцы тоже не могли знать конкретное время и это не вопрос к их разведке".

Детали: Так же УП уточняла, почему раньше украинские власти активно не реагировали на предупреждение западных разведок о возможном полномасштабном вторжении Путина.

Прямая речь Подоляка: "Информационная кампания о возможном российском нападении началась где-то с конца октября прошлого года. Для нас это было немного странно.

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Они все это нагнетали, особенно в декабре и январе, но никаких действий превентивного характера никто не предпринимал. То есть все действия, которые сейчас наши партнеры предпринимают, можно было предварительно частично предпринимать – и тогда Россия могла бы оценить тот объем проблем с экономической точки зрения".

Прямая речь: "Когда мы эту информацию получали, у нас разведка тоже работала и мы это видели – готовили управленческую инфраструктуру для военного положения. Но мы понимали, что если мы начнем в таком же объеме медийно давить на людей, то панические настроения будут такими, что мы не удержали бы ситуацию.

Война войной, но до войны мы полностью сломали бы всю экономику и сегодня нам было бы намного сложнее. А так выяснилось, что мы экономически и управленчески готовы ко всему".

Что было ранее: В январе в Белом доме заявили, что Россия готова начать полномасштабное вторжение в Украину в любой момент.

Немецкое издание Der Spiegel сообщало, что США предупредило руководство всех стран-членов НАТО, что Россия определила дату начала широкомасштабного наступления 16 февраля.

Темы: Офис президентаЗеленскийвойна
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