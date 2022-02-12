ЦРУ назвало вероятную дату нападения России на Украину – Spiegel

Спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду.

Источник: Spiegel со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных

Детали: Согласно информации Spiegel, американские спецслужба ЦРУ и военные в течение пятницы сообщили федеральное правительство и другие государства НАТО о том, что на основе новой информации существуют опасения, что нападение может произойти уже в ближайшую среду.

Издание отмечает, что, по словам дипломатов и военных чиновников, Соединенные Штаты предоставили множество деталей о секретных брифингах. Также были описаны пути вторжения РФ и подробности о задачах отдельных российских подразделений. Как возможная дата начала вторжения была указана 16 февраля.

Spiegel пишет: на какой информации основывается срочное предупреждение США, в Берлине не знали. Однако отмечалось, что отчеты США были подробными и подкреплены многими источниками.

Однако, как отмечает издание, нельзя оценить и предусмотреть неизбежность нападения. При этом инсайдеры также считают возможным, что США намеренно распространили информацию, чтобы воспрепятствовать планам российской атаки.

Западные военные и дипломаты заявили вечером, что спецслужбы США, очевидно, перехватили информацию, что российские власти подготовили наступление военных в следующую среду. Является ли это решением окончательным, пока невозможно сказать с уверенностью.

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