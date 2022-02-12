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ЦРУ назвало вероятную дату нападения России на Украину – Spiegel

Суббота, 12 февраля 2022, 00:28
фото: Twitter

Спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду.

Источник: Spiegel со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных

Детали: Согласно информации Spiegel, американские спецслужба ЦРУ и военные в течение пятницы сообщили федеральное правительство и другие государства НАТО о том, что на основе новой информации существуют опасения, что нападение может произойти уже в ближайшую среду.

Издание отмечает, что, по словам дипломатов и военных чиновников, Соединенные Штаты предоставили множество деталей о секретных брифингах. Также были описаны пути вторжения РФ и подробности о задачах отдельных российских подразделений. Как возможная дата начала вторжения была указана 16 февраля.

Spiegel пишет: на какой информации основывается срочное предупреждение США, в Берлине не знали. Однако отмечалось, что отчеты США были подробными и подкреплены многими источниками.

Однако, как отмечает издание, нельзя оценить и предусмотреть неизбежность нападения. При этом инсайдеры также считают возможным, что США намеренно распространили информацию, чтобы воспрепятствовать планам российской атаки.

Западные военные и дипломаты заявили вечером, что спецслужбы США, очевидно, перехватили информацию, что российские власти подготовили наступление военных в следующую среду. Является ли это решением окончательным, пока невозможно сказать с уверенностью.

Предыстория

  • Накануне вечером 10 февраля президент США Джо Байден в интервью с американским телеканалом NBC заявил, что советует американцам в Украине немедленно уехать за ее пределы. Он добавил, что американская армия не сможет ничем помочь на территории Украины, ведь он не планирует ее направлять из-за риска прямого конфликта между армиями ядерных государств мира – США и России.
  • 26 января 2022 посольство США в Украине официально обратилось к гражданам США, чтобы они рассмотрели возможность немедленно уехать из Украины. В частности, дипломаты предлагали кредиты на приобретение авиабилетов. 24 января Госдеп обязал членов семей американских дипломатов вернуться домой из Украины, а также разрешил возвращение в Штаты дополнительного персонала в посольстве в Киеве. По данным западных журналистов, присланный в Польшу американский военный контингент будет готовить мероприятия по возможной эвакуации американцев из Украины.
  • В противоположность, 2 февраля спикер Белого дома Джен Псаки заявил, что американские власти не готовы называть российское вторжение "неизбежным".
  • 10 февраля премьер-министр Британии Борис Джонсон после официальных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сообщил, что данные британской разведки вокруг российских войск достаточно "мрачны". Великобритания в конце января вывезла часть персонала своего посольства из Украины.
  • Президент Владимир Зеленский 25 января записал видео, в котором успокоил украинцев и попросил не паниковать на фоне новостей о возможном российском вторжении. Он заверил, что украинская армия будет защищать государство от захватчиков, а устрашение населения и паника является элементом гибридной информационной войны. Впоследствии на пресс-конференции с иностранными журналистами Зеленский попросил не нагнетать панику и не присоединяться к российской компании по дезинформации, потому что это вредит экономике Украины.

Темы: СШАразведкаРосcия


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