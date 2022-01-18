Россия готова начать вторжение в Украину в любой момент – Белый дом

В Белом доме заявили, что Россия готова начать полномасштабное вторжение в Украину в любой момент.

Источник: брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки

Прямая речь: "Президент Путин создал этот кризис, собрав 100 тысяч русских солдат вдоль украинских границ. Включая российские военные корпуса, прибывшие в Беларусь для совместных учений.

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Поэтому наша позиция – это чрезвычайно опасная ситуация. Мы достигли такого уровня напряжения, что Россия готова в любой момент начать полномасштабное вторжение в Украину.

Государственный секретарь Блинкен еще раз подчеркнет, что США готовы к дипломатическому разрешению ситуации, а иначе России придется решать, хотят ли они встретиться с серьезными экономическими последствиями (со стороны США – ред.)".

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