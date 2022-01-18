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Россия готова начать вторжение в Украину в любой момент – Белый дом

Вторник, 18 января 2022, 19:16
Россия готова начать вторжение в Украину в любой момент – Белый дом
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 18 января. Фото: Getty Images

В Белом доме заявили, что Россия готова начать полномасштабное вторжение в Украину в любой момент.

Источник: брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки

Прямая речь: "Президент Путин создал этот кризис, собрав 100 тысяч русских солдат вдоль украинских границ. Включая российские военные корпуса, прибывшие в Беларусь для совместных учений.

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Поэтому наша позиция – это чрезвычайно опасная ситуация. Мы достигли такого уровня напряжения, что Россия готова в любой момент начать полномасштабное вторжение в Украину.

Государственный секретарь Блинкен еще раз подчеркнет, что США готовы к дипломатическому разрешению ситуации, а иначе России придется решать, хотят ли они встретиться с серьезными экономическими последствиями (со стороны США – ред.)".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 18 января Блинкен позвонил министру иностранных дел России Сергею Лаврову для обсуждения ситуации касательно российский войск, сосредоточенных вдоль украинских границ. Блинкен повторил, что США предлагают разрешить ситуацию через дипломатические переговоры. Кроме того, госсекретарь подчеркнул, что любое решение о европейской безопасности невозможно принимать без участия представителей Украины и стран Европы.
  • 19 января Блинкен посетит Киев для личной встречи с президентом Владимиром Зеленским, на которой будут обсуждать ситуацию с российскими войсками на украинских границах. Госсекретарь планирует встретиться с американскими дипломатами и их семьями в Киеве, чтобы обсудить планы эвакуации американских граждан в случае нападения России. Перед этим Киев тайно посещал глава ЦРУ, который встречался с Зеленским и другими украинскими чиновниками.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Берлине заявил, что НАТО готовы продолжать общаться с Россией по вопросам безопасности, в частности обоюдного уменьшения баллистических ракет и военных учений.
  • Вечером 17 января Великобритания сообщила, что предоставит Украине противотанковые гранатометы новейшей разработки. Утром 18 января британские военные самолеты доставили первые партии вооружения в Киев. Россия отреагировала, что это "чрезвычайно опасные шаги, которые не способствуют снижению напряжения в регионе".
  • Согласно последним дислокациям, Россия сконцентрировала около 100 тысяч солдат в приграничных с Украиной областях и временно оккупированном Крыму. Журналисты-расследователи сообщали, что Россия перебрасывает с Дальнего Востока танки и боевые установки "Град" и "Искандер".

Денис Карловский, УП
Темы: СШАРосcиявойнаУкраина
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