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Коломойский в Украине, а Пинчук улетел

Михаил Ткач, Ирина БалачукСреда, 9 марта 2022, 15:56
Игорь Коломойский. Фото Дмитрия Ларина, УП

Бизнесмен Игорь Коломойский остался в Украине, а бизнесмен Виктор Пинчук покинул страну после встречи в Офисе президента вечером 23 февраля.

Источник: публикация Украинской правды "Олигархическая эвакуация. УП выяснила, где сейчас украинские олигархи и их самолеты"

Дословно из статьи: "23 февраля в 18 часов президент собрал олигархов у себя в Офисе. До объявления Путиным войны и начала наступления русской армии оставалось одиннадцать часов.

Для олигархов эта встреча была большой опасностью, потому что закончилась она около 20:00, а уже в два часа ночи Украина закрыла небо для гражданской авиации. То есть уехать из страны нужно было успеть. Уехали не все. Некоторые олигархи до сих пор остаются в стране. Некоторые даже в Киеве. А некоторые улетели сразу после посещения Офиса президента".

Детали: По информации источников УП, бизнесмен Виктор Пинчук покинул страну после встречи в Офисе президента.

"Украинская правда" обратилась к пресс-службе Виктора Пинчука с вопросами: где сейчас находится олигарх, и кого именно эвакуировал его самолет, но ответа не получила.

Игорь Коломойский с начала войны, как и почти все три последних года, находится в Украине. Он фигурирует в расследовании американского ФБР по поводу возможного вывода средств из Приватбанка, а потому не покидает страну, чтобы не быть экстрадированным в США.

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Большинство самолетов, которые использовали представители неформальной группы "Приват", согласно данным публичных онлайн радаров, на момент закрытия Украиной неба остались в аэропортах Киева и Днепра.

Коломойский в комментарии УП подтвердил, что находится в Украине, но опроверг, что во время войны не покидает страну из-за расследования ФБР.

Самый богатый человек страны Ринат Ахметов прилетел в Украину 23 февраля за несколько часов до встречи с президентом. Борт Ахметова сразу вернулся в Женеву, откуда он и привез олигарха.

В комментарии УП в прессслужбе бизнесмена сообщили, что он в Украине. Эту информацию подтверждали и источники "Украинской правды". А самолеты, по словам представителя прессслужбы, точно никого не эвакуировали.

Депутат и бизнесмен Вадим Новинский вечером 21 февраля прилетел из Санкт-Петербурга в Киев. Он посетил Офис президента. А в 2:15, то есть за три часа до наступления российских войск на территорию Украины, его самолет улетел в аэропорт города Кошице (Словакия).

Новинский в комментарии УП заявил, что находится в Киеве. Также он сообщил, что за несколько часов до начала нападения России к нему в Киев прилетела жена.

Олигарх Дмитрий Фирташ с 2014 года вынужденно находится в Австрии. А вот самолет, принадлежащий бизнес-структурам Фирташа, 6 марта прилетел в Венгрию. Далее улетел на Кипр. И из Кипра вернулся в Вену, где и живет олигарх.

Темы: КоломойскийолигархиПинчуквойна
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