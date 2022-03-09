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В РФ "с сожалением" признали, что против Украины воюют их срочники и сдаются в плен

"Украинская правда"Среда, 9 марта 2022, 15:27

Министерство обороны страны-агрессора признало, что на территории Украины воюют военнослужащие срочной службы.

Источник: Заявление Минобороны РФ, которое цитируют "Риа новости"

Дословно Минобороны РФ: "К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины".

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Детали: Министерство оккупантов манипулирует, что "практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России".

Также россияне информируют, что на одно из подразделений РФ, выполняющих задачи тылового обеспечения, напали.

Дословно Минобороны РФ: "Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены. 

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В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих".

Что было ранее: 7 марта президент страны-агрессора Владимир Путин обратился к российским женщинам и пообещал им, что не станет задействовать в военных действиях на территории Украины российских солдат срочной службы и резервистов. Ранее он так же обещал не совершать военных маневров, после чего развязал войну.

Темы: РосcиявойнапленныеПутин
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