Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинцы не согласны на условия Путина, особенно по Крыму и Донбассу – опрос

Елена РощинаСреда, 9 марта 2022, 15:58
Украинцы не согласны на условия Путина, особенно по Крыму и Донбассу – опрос
Карта Украины, Google

Три четверти украинцев против признания Крыма российским, еще больше – против признания "независимости" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, чуть больше половины граждан – против отказа от курса на НАТО.

Источник: опрос Info Sapiens, проведенный 3-4 марта для Британского исследовательского агентства OРБ

Детали: По данным всеукраинского опроса, проведенного после недели войны России против Украины, большинство украинцев против принятия условий Российской Федерации.

Реклама:

Так, 79% украинцев против официального признания частью России ранее оккупированных районов Донбасса.

Также 75% респондентов – против официального признания Крыма частью России.

В то же время, 56% против запрета на вступление Украины в НАТО.

ВИДЕО ДНЯ
 

Как известно, Россия для прекращения огня требует от Украины, в частности признания Крыма российским, признания "независимости" ОРДЛО и отказа от вступления в НАТО.

При этом 67% опрошенных готовы лично оказать сопротивление для прекращения российской оккупации Украины: в частности, 78% мужчин и 59% женщин.

 

Также 66% украинцев считают, что простые россияне виноваты в вооруженной агрессии, а 30% – не виноваты.

 

Справка: Опрос проводился 3-4 марта 2022 года. Выборка исследования составляет 1024 респондента. Опрос проводился методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения.

Опрос проводился только на контролируемых Украиной территориях. Он также не охватывает украинцев, выехавших за границу.

Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%.

Темы: социологияКрымНАТОДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
социология
Каждый пятый в Украине считает себя националистом – опрос
Более 80% украинцев не видят победы без возвращения всех территорий
Подавляющее большинство украинцев верят в хорошее будущее Украины
Последние новости
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
фотоКоличество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
Все новости...
Реклама: