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Украинцы не согласны на условия Путина, особенно по Крыму и Донбассу – опрос

Елена РощинаСреда, 9 марта 2022, 16:58
Карта Украины, Google

Три четверти украинцев против признания Крыма российским, еще больше – против признания "независимости" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, чуть больше половины граждан – против отказа от курса на НАТО.

Источник: опрос Info Sapiens, проведенный 3-4 марта для Британского исследовательского агентства OРБ

Детали: По данным всеукраинского опроса, проведенного после недели войны России против Украины, большинство украинцев против принятия условий Российской Федерации.

Так, 79% украинцев против официального признания частью России ранее оккупированных районов Донбасса.

Также 75% респондентов – против официального признания Крыма частью России.

В то же время, 56% против запрета на вступление Украины в НАТО.

 

Как известно, Россия для прекращения огня требует от Украины, в частности признания Крыма российским, признания "независимости" ОРДЛО и отказа от вступления в НАТО.

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При этом 67% опрошенных готовы лично оказать сопротивление для прекращения российской оккупации Украины: в частности, 78% мужчин и 59% женщин.

 

Также 66% украинцев считают, что простые россияне виноваты в вооруженной агрессии, а 30% – не виноваты.

 

Справка: Опрос проводился 3-4 марта 2022 года. Выборка исследования составляет 1024 респондента. Опрос проводился методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения.

Опрос проводился только на контролируемых Украиной территориях. Он также не охватывает украинцев, выехавших за границу.

Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%.

Темы: социологияКрымНАТОДонбасс
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