Путин назвал условия прекращения войны в Украине

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном назвал условия прекращения войны против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля после телефонного разговора Путина с Макроном, пишет "Европейская правда"

Путин заявил, что "урегулирование ситуации в Украине" возможно только при безусловном учете "законных интересов России в сфере безопасности".

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В Кремле выдвинули три условия:

признание российского суверенитета над Крымом;

решение задач по "демилитаризации и денацификации украинского государства"

обеспечение его "нейтрального статуса".

Как известно, в районе украино-белорусской границы уже несколько часов продолжаются переговоры между делегациями Украины и государства-агрессора.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что условия Украины на переговорах с Россией – прекращение огня и вывод всех российских войск с территории Украины.