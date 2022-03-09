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В оккупированном Бердянске жителям обещают российские паспорта и списание долгов

"Украинская правда"Среда, 9 марта 2022, 19:25
В оккупированном Бердянске жителям обещают российские паспорта и списание долгов
Митинг за Украину в БЕРДЯНСКЕ 28 ФЕВРАЛЯ, СКРЫНШОТ ВИДЕО

В оккупированном Россией Бердянске по радио объявляют, что через два дня жители смогут получить российские паспорта.

Источник: местный житель Бердянска в комментарии УП, источники УП в Мелитополе

Детали: Также оккупанты обещают списать жителям Бердянска все долги за коммунальные услуги.

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Кроме того, по радио играет российский гимн и подаётся информация пропагандистов.

В то же время, как стало известно Украинской правде, в Мелитополе оккупанты объявляют по радио о начале посевной кампании и о том, что аграрии получат доступ на российский рынок.

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Вместе с тем, глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух заявил, что в Бердянске журналистов под дулами автоматов заставляют транслировать по радио российскую пропаганду.

"Журналистов в Бердянске заставляют, чтобы они по радио российскую пропаганду вели. Под дулами автоматов. Переписали их адреса, их родственников адреса, и заставляют их всякую фигню выпускать в эфир", - сказал Старух.

Он также сообщил, что в Мелитополе россияне организовывали постановочную раздачу гуманитарной помощи.

"Возят гумпомощь, никто не пришел – есть два автобуса с дежурными бабушками, которые вышли, получили, рассказали, как хорошо в России, и это сняли и показывают на свое телевидение. Это в Мелитополе такое было, в частности", – рассказал глава ОВА.

Что предшествовало: 28 февраля стало известно, что российские оккупационные войска временно захватили район города Бердянск на берегу Азовского моря. В Бердянске каждый день проходят проукраинские митинги.

Темы: БердянскМелитопольвойна
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