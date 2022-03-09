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В России уволили 8 генералов, потому что они не справились – Данилов

Катерина ТищенкоСреда, 9 марта 2022, 20:58
Алексей Данилов, фото СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что Россия изменила тактику в отношении войны с Украиной, также там было уволено с должностей около 8 генералов.

Источник: Данилов в эфире украинских телеканалов

Прямая речь: "У нас сегодня есть четкое понимание, какие планы сейчас есть у врага. Они немного изменились с начала войны, которую они хотели сделать за 2-3 дня и пройти маршем по Крещатику. Этого нет и никогда не будет.

Более того, они сейчас перешли к другой тактике. У них сменилось руководство. У них было снято около 8 генералов со своих должностей, потому что они не выполнили задание. Сейчас назначены новые. Мы ясно понимаем, что происходит в Российской Федерации. Более того, я могу сказать, что они в отчаянии".

Детали: По словам Данилова, сейчас даже российские пропагандисты изменили риторику по отношению к Украине.

"Уже даже такие как Соловьев и многие другие мерзавцы дают заднюю, начинают размышлять, а что не так, а мы не думали, что это нация, что они так сплотились, и т.д.", - сказал секретарь СНБО.

Он также отметил, что во вторник Конгресс США заслушал разведывательные подразделения по ситуации в Украине, и они все в прогнозах сказали, что победа будет за нами.

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"Будет ли это сложно? Да, это будет сложно, не нужно недооценивать врага. Мы его лупим по всем направлениям, но оно, как саранча, ползет и ползет. Я точно знаю, что мы выстоим", – заверил Данилов.

Темы: ДаниловРосcиявойна
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