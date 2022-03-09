В "Дие" появится новый документ вместо паспорта

В приложении "Дия" появится новое временное цифровое удостоверение єДокумент.

Источник: обращение премьера Дениса Шмыгаля, сообщает сайт Кабмина

Дословно: "Война застала украинцев неожиданно, многие остались без документов. Поэтому в "Дие" также появится новое временное цифровое удостоверение єДокумент".

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Детали: По словам Шмыгаля, новый документ будет очень гибким: будет содержать паспортные данные, ИНН, а также по возможности фото.

Его будут признавать органы государственной власти, Нацполиция, военные на блокпостах.

єДокумент автоматически будет доступен всем пользователям "Дии".