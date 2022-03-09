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Американский актер Шон Пенн обсудил с Ермаком передачу истребителей Украине

Денис КарловскийСреда, 9 марта 2022, 23:50
Пенн говорит по телефону с Ермаком. Фото: twitter-страница Пенна

Американский актер и режиссер Шон Пенн по телефону обсудил с главой Офиса президента Андреем Ермаком предоставление странами НАТО истребителей для Украины.

Источник: twitter-страница Пенна

Прямая речь Пенна: "Только что завершил звонок с главой Офиса президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Чрезвычайно нужные (для Украины – ред.) истребители сейчас где-то в бюрократических процессах между Белым домом и правительством Польши, до сих пор не переданные Украине.

Возмущение общественности может помочь преодолеть препятствия".

Справка: Шон Пенн является всемирно известным актером, который получил две премии "Оскар" как лучший актер за фильм "Таинственная река" 2003 года и "Милк" 2008 года. Кроме успешной кинокарьеры он занимается политическим активизмом и снимает документальные фильмы о различных значимых общественно-политических событиях в мире. К его мнению по политическим вопросам прислушивается большая часть общественности.

2021 Пенн начал съемки документального фильма о российско-украинской войне, которая на тот момент охватывала только территории Донецкой и Луганской областей.

Предыстория:

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  • 24 февраля 2022, в первые сутки полномасштабной войны России против Украины, Шон Пенн приехал в Киев на Банковую лично поддержать президента Владимира Зеленского. Он также хотел зафиксировать для своего документального фильма судьбоносные события в истории Украины и с первых уст узнать информацию о российском вторжении, чтобы донести правду людям в мире.
  • 6 марта в интервью для американского телеканала CNN Пенн сказал, что он ошеломлен и тронут мужеством и достоинством сопротивления украинского народа и личной отвагой президента Зеленского, не покинувшего Киев, несмотря на значительную опасность для своей жизни.
  • 8 марта польское правительство заявило, что готово передать для украинских Вооруженных Сил собственные истребители типа МиГ-29, которые остались у Польши со времен членства в "социалистическом блоке". Украинские летчики не нуждаются в дополнительной тренировке для управления такими истребителями. Польша предложила передать истребители американской авиабазе Рамштайн в Германии.
  • 9 марта министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США не поддерживают инициативу польского правительства по передаче Украине истребителей, потому что, по мнению руководства Пентагона, в ВСУ достаточно средств для отпора российской агрессии в воздухе.

Темы: Андрей ЕрмакСШАПольшаВооруженные силы
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