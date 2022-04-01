Россияне разграбили ЧАЭС и отель рядом — вынесли даже вилки и ложки

Россияне ограбили Чернобыльскую АЭС, прежде чем покинуть ее.

Источник: глава государственного агентства по вопросам управления зоной отчуждения Евгений Крамаренко в телеэфире, которого цитирует Suspilne

Детали: Утром 31 марта начала выезжать российская техника, находившаяся на площадке Чернобыльской АЭС. После того, как часть российской техники уехала, старший среди оккупантов по фамилии Якушев с позывным "90-й" предложил составить акт. Он угрожал, если этого не произойдет, они заберут украинских сотрудников в Беларусь. Фактически акт подписывался по принуждению. После подписания акта эти солдаты начали мародерить, выносить вещи и выезжать. Сотрудники в это время находились на своих рабочих местах, и им было запрещено выходить из диспетчерских и кабинетов. Впоследствии они поняли, что стало очень тихо и решились осмотреть станцию.

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В частности, оккупанты украли компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, которое было на станции. Они также разграбили гостиницу, расположенную рядом с АЭС - вынесли кухонную посуду, вилки, ложки и сервизы.

Тем не менее все датчики на первый взгляд были в норме, существенных повреждений инфраструктуры ЧАЭС пока не видно. Впоследствии, более специфические специалисты смогут проверить техническое состояние всех объектов.

Превышений уровня радиации, как сообщается, нет.

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Напомним: 31 марта российские оккупационные войска покинули территорию ЧАЭС. Там они находились с 24 февраля, удерживая персонал в заложниках.