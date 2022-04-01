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Возвращаться в Бучу пока опасно – представители горсовета

Елена РощинаПятница, 1 апреля 2022, 11:34

Буча под Киевом еще не освобождена от российских военных – возвращаться в нее опасно, в городе много мин и растяжек, могут оставаться диверсанты.

Источник: секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский и депутат горсовета от "Евросолидарности" Екатерина Украинцева

Прямая речь Шаправского: "Город Буча остается опасным направлением, он пока оккупирован. Есть проверенная информация от наших Вооруженных сил, от нашего Главного управления разведки о том, что бронетехника рашистов и значительная часть сил выведена, однако остается большое количество диверсионных групп и российских военных, переодетых в гражданское.

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Поэтому сегодня возвращаться в город Буча опасно. И такая ситуация будет даже после освобождения Бучи – до месяца времени мы прогнозируем, поскольку заминированы большие территории, дома, административные здания, брошенная военная техника и даже тела погибших".

Детали: Шаправский призвал тех, кто остается в Буче: не подходите к незнакомым предметам, не ходите по лесосполосам, не подходите к заброшенной технике, не подходите к телам погибших.

Остальное он призвал подождать с возвращением, потому что город еще не освобожден: возвращаться в него нельзя.

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Об этом же сказала и депутат Украинцева. Она призвала ждать сообщений ВСУ об освобождении и информации ГСЧС о разминировании Бучи.

Депутатка подчеркнула, что в городе много мин и растяжек, накануне в Бучу заехало авто и подорвалось. Также в городе могут быть засады диверсантов.

Украинцева предположила, что через 2-3 дня Бучу могут "зачистить".

Но даже в таком случае враг может возвратиться после перегруппировки.

Этому предшествовало: 28 марта стало известно, что соседний с Бучей Ирпень освобожден от российских оккупантов. Однако возвращаться туда нельзя минимум месяц, сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

Темы: Киевская областьвойна
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