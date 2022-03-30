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В Ирпень нельзя будет вернуться как минимум месяц – мэр

Катерина ТищенкоСреда, 30 марта 2022, 16:39
В Ирпень нельзя будет вернуться как минимум месяц – мэр
Александр Маркушин, скриншот видео

В течение минимум месяца жителям освобожденного Ирпеня в Киевской области нельзя возвращаться в свои дома.

Источник: мэр Ирпеня Александр Маркушин на брифинге в украинском Медиацентре

Прямая речь: "Хочу обратиться к нашим горожанам. Не возвращаемся пока в город, это небезопасно. Я скажу, когда вернуться. Но в ближайший месяц точно возвращаться нельзя".

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"Дайте нам время справиться с врагом. Не бывает свободного Ирпеня без свободной Бучи, Ворзеля и Гостомеля. Потому что оттуда идут на нас обстрелы. Когда мы освободим эти города, нам будет легче работать над восстановлением города".

Детали: Мэр предупредил, что в городе действует строгий пропускной режим, и он не будет пускать туда жителей, чтобы не подвергать их опасности.

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Когда в городе станет безопасно, городские власти должны еще восстановить критическую инфраструктуру.

Маркушин сообщил, что Ирпень на 100% находится под контролем украинских военных, но постоянно подвергается обстрелам.

"Нас постоянно обстреливают из районов Бучи, Ворзеля. Ирпень страдает от обстрелов "Градов", минометов, тяжелой артиллерии, частично нас обстреливают из танков и стрелкового оружия", - сказал он.

Мэр уточнил, что российские войска обстреливают весь город, но особенно часть района Синергии, Стоянки, Романовки и СМУ.

"Что было понятно: район по направлению Ворзеля, район по направлению Житомирской трассы, романовское направление и направление из Гостомеля. Потому что территория оккупирована временно российскими войсками", - пояснил он.

Мэр также сообщил, что российскими оккупантами были частично заминированы парки города, но они уже разминированы. Теперь украинские специалисты проверяют леса поблизости.

По словам Маркушина, в Ирпене остается около 3,5 тысячи жителей. Но их может быть больше, поскольку сейчас проверяются подвалы на территории, которая была захвачена российскими войсками.

Что предшествовало: 28 марта стало известно об освобождении Ирпеня от российских захватчиков.

Темы: Ирпеньвойна
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