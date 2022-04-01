Минобороны о пожарах в российском Белгороде: Украина не несет ответственности за все катастрофы РФ
Украина не несет ответственности за все катастрофы или события, происходящие на территории РФ, в частности, относительно пожара на нефтебазе в Белгороде.
Источник: спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в украинском медиа-центре 1 апреля, отвечая на вопросы СМИ
Прямая речь: "Я хочу отметить то, что по состоянию на сегодняшний день украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины.
И это вовсе не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты, за все катастрофы и происходящие на территории РФ события.
Мы не в первый раз видим такие обвинения. Поэтому я не буду ни подтверждать эту информацию, ни опровергать".
Детали: На уточняющий вопрос журналистов Мотузяник сказал, что дал исчерпывающий ответ и ему нечего добавить.
Предыстория:
- Утром 1 апреля российские СМИ сообщили о пожаре на нефтебазе в российском Белгороде, который недалеко от украинской границы.
- Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждал, что пожар произошел в результате авиаудара из двух вертолетов украинских войск, зашедших на территорию России на низкой высоте.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что взрыв на нефтебазе в Белгороде не способствует созданию комфортных условий для продолжения переговоров.