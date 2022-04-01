Минобороны о пожарах в российском Белгороде: Украина не несет ответственности за все катастрофы РФ

Украина не несет ответственности за все катастрофы или события, происходящие на территории РФ, в частности, относительно пожара на нефтебазе в Белгороде.

Источник: спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в украинском медиа-центре 1 апреля, отвечая на вопросы СМИ

Прямая речь: "Я хочу отметить то, что по состоянию на сегодняшний день украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины.

И это вовсе не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты, за все катастрофы и происходящие на территории РФ события.

Мы не в первый раз видим такие обвинения. Поэтому я не буду ни подтверждать эту информацию, ни опровергать".

Детали: На уточняющий вопрос журналистов Мотузяник сказал, что дал исчерпывающий ответ и ему нечего добавить.

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