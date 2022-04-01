Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Минобороны о пожарах в российском Белгороде: Украина не несет ответственности за все катастрофы РФ

Валентина РоманенкоПятница, 1 апреля 2022, 16:20
ФОТО РИА НОВОСТИ

Украина не несет ответственности за все катастрофы или события, происходящие на территории РФ, в частности, относительно пожара на нефтебазе в Белгороде.

Источник: спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в украинском медиа-центре 1 апреля, отвечая на вопросы СМИ

Прямая речь: "Я хочу отметить то, что по состоянию на сегодняшний день украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины.

И это вовсе не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты, за все катастрофы и происходящие на территории РФ события.

Мы не в первый раз видим такие обвинения. Поэтому я не буду ни подтверждать эту информацию, ни опровергать".

Детали: На уточняющий вопрос журналистов Мотузяник сказал, что дал исчерпывающий ответ и ему нечего добавить.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 1 апреля российские СМИ сообщили о пожаре на нефтебазе в российском Белгороде, который недалеко от украинской границы.
  • Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждал, что пожар произошел в результате авиаудара из двух вертолетов украинских войск, зашедших на территорию России на низкой высоте.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что взрыв на нефтебазе в Белгороде не способствует созданию комфортных условий для продолжения переговоров.

Темы: войнаРосcияМинобороны
Главное сегодня

Международные правозащитники получили подтверждение военных преступлений оккупантов

С Киевщины на экспертизу вывезли 410 тел гражданских – Венедиктова

Макрон и Шольц рассказали, что думают по поводу трагедии в Буче

Страны Балтии отказались от закупок газа из РФ

Беспредельный цинизм: Россия не признает ни одного убийства гражданских в Буче

Чернигов уничтожен на 70%, враг - на расстоянии полтора часа езды - мэр

Все новости...
война
Оккупанты 1 апреля назначили гауляйтеров вожаками захваченной Каховки
Теннисист и терробороновец Стаховский: Мог не ехать, но если бы не вернулся в Украину, что бы я сказал своим детям?
Эрдоган скажет Путину, что нужны решения по Крыму и Донбассу
Последние новости
20:33
Житель Закарпатья продавал мужчинам справки для выезда за границу по 20 тысяч евро
20:28
НАТО готово быстро предоставить членство Финляндии и Швеции
20:26
Николаевщина: в результате ракетного удара 1 погибший, среди десятка раненых подросток
20:26
В "Антонове" рассказали, сколько самолетов уничтожено в Гостомеле
20:20
На Донбассе в ближайшее время ждут тяжелых боев с россиянами – Данилов
20:10
США анонсировали новые санкции за преступления в Буче
20:08
Харьковщина: россияне обстреляли эвакуационную колонну на пути в Балаклею, есть жертвы
20:00
"Все это напомнило мне апокалипсис": история студента, которому удалось выбраться из Мариуполя
19:52
В Херсонской области российские оккупанты похитили журналиста
19:51
Международные правозащитники получили подтверждение военных преступлений оккупантов
Все новости...