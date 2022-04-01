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Минобороны о пожарах в российском Белгороде: Украина не несет ответственности за все катастрофы РФ

Валентина РоманенкоПятница, 1 апреля 2022, 16:20
Минобороны о пожарах в российском Белгороде: Украина не несет ответственности за все катастрофы РФ
ФОТО РИА НОВОСТИ

Украина не несет ответственности за все катастрофы или события, происходящие на территории РФ, в частности, относительно пожара на нефтебазе в Белгороде.

Источник: спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в украинском медиа-центре 1 апреля, отвечая на вопросы СМИ

Прямая речь: "Я хочу отметить то, что по состоянию на сегодняшний день украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины.

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И это вовсе не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты, за все катастрофы и происходящие на территории РФ события.

Мы не в первый раз видим такие обвинения. Поэтому я не буду ни подтверждать эту информацию, ни опровергать".

Детали: На уточняющий вопрос журналистов Мотузяник сказал, что дал исчерпывающий ответ и ему нечего добавить.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Утром 1 апреля российские СМИ сообщили о пожаре на нефтебазе в российском Белгороде, который недалеко от украинской границы.
  • Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждал, что пожар произошел в результате авиаудара из двух вертолетов украинских войск, зашедших на территорию России на низкой высоте.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что взрыв на нефтебазе в Белгороде не способствует созданию комфортных условий для продолжения переговоров.

Темы: войнаРосcияМинобороны
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