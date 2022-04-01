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РФ заявляет, что нефтебазу Белгорода разбомбили украинские вертолеты. В Украине это опровергли

Мазуренко Алена Пятница, 1 апреля 2022, 19:27

Минобороны РФ заявило, что авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде совершили два украинских вертолета Ми-24, хотя в первые дни войны российское ведомство сообщало, что уничтожило всю украинскую авиацию.

Источник: Минобороны России, которое цитируют прокремлевские СМИ

Дословно: "1 апреля около 5 часов утра по московскому времени 2 украинских вертолета Ми-24 на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство Российской Федерации.

Украинские вертолеты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов. В результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись".

Предыстория:

  • Утром 1 апреля российские СМИ сообщили о пожаре на нефтебазе в российском Белгороде, который недалеко от украинской границы.
  • Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждал, что пожар произошел в результате авиаудара из двух вертолетов украинских войск, зашедших на территорию России на низкой высоте.
  • В Минобороны Украины ответили, что Украина не несет ответственности за все катастрофы или происходящие на территории РФ события, в частности относительно пожара на нефтебазе в Белгороде.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что взрыв на нефтебазе в Белгороде не способствует созданию комфортных условий для продолжения переговоров.

Темы: РосcияпожарвойнаМинобороны
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