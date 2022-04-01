Путин не откладывает планы по уничтожению Украины, впереди много боев – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что президент России Владимир Путин все еще мечтает уничтожить Украину и хочет "парад" 9 мая, по словам Данилова, предстоит еще много боев.

Источник: Данилов в эфире украинского телевидения

Прямая речь: "Путин не откладывает вопрос по уничтожению нашего государства. Он сейчас переформатирует свои войска, чтобы дальше наносить удары по нашей стране. Не радуйтесь, что якобы кто-то их добровольно покидает.

Это работа нашей армии, когда мы освобождаем наши города, за каждым таким освобождением - гибель наших ребят, которые защищают нашу страну, поэтому я бы не говорил, что они куда-то "убегают" - это очень дорого стоит для нас. Все эти их отходы. Они сегодня имеют большое желание переформатироваться.

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Конечно, им нужны победы. У них есть сакральный день "9 мая". И по сей день Путин ставит задачу завершить парадом эту войну. У нас впереди много сражений. Не нужно расслабляться. Ситуация сегодня не столь радостная, как нам бы хотелось".

Детали: Главным гарантом безопасности Украины Данилов назвал Вооруженные силы.

По его словам, все сотрудничающие с Россией гауляйтеры и коллаборанты будут отвечать перед украинским обществом и законом.

Он отметил, что многие такие государственные изменники не пошли на сотрудничество, а бежали из Украины.

Секретарь СНБО добавил, что если бы Россия знала, что такое честный референдум, то Ичкерия, Татарстан и Якутия уже давно были бы независимыми.

Данилов также отметил, что не понимает позицию Грузии, которая, по его словам, ожидает, чтобы украинцы воевали за них, чтобы грузины восстановили свою территориальную целостность.