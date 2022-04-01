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Путин не откладывает планы по уничтожению Украины, впереди много боев – Данилов

Мазуренко Алена Пятница, 1 апреля 2022, 20:49

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что президент России Владимир Путин все еще мечтает уничтожить Украину и хочет "парад" 9 мая, по словам Данилова, предстоит еще много боев.

Источник: Данилов в эфире украинского телевидения

Прямая речь: "Путин не откладывает вопрос по уничтожению нашего государства. Он сейчас переформатирует свои войска, чтобы дальше наносить удары по нашей стране. Не радуйтесь, что якобы кто-то их добровольно покидает.

Это работа нашей армии, когда мы освобождаем наши города, за каждым таким освобождением - гибель наших ребят, которые защищают нашу страну, поэтому я бы не говорил, что они куда-то "убегают" - это очень дорого стоит для нас. Все эти их отходы. Они сегодня имеют большое желание переформатироваться.

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Конечно, им нужны победы. У них есть сакральный день "9 мая". И по сей день Путин ставит задачу завершить парадом эту войну. У нас впереди много сражений. Не нужно расслабляться. Ситуация сегодня не столь радостная, как нам бы хотелось".

Детали: Главным гарантом безопасности Украины Данилов назвал Вооруженные силы.

По его словам, все сотрудничающие с Россией гауляйтеры и коллаборанты будут отвечать перед украинским обществом и законом.

Он отметил, что многие такие государственные изменники не пошли на сотрудничество, а бежали из Украины.

Секретарь СНБО добавил, что если бы Россия знала, что такое честный референдум, то Ичкерия, Татарстан и Якутия уже давно были бы независимыми.

Данилов также отметил, что не понимает позицию Грузии, которая, по его словам, ожидает, чтобы украинцы воевали за них, чтобы грузины восстановили свою территориальную целостность.

Темы: ДаниловСНБОУкраинаРосcия
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