Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ пытается взыскать силы, чтобы наступать хотя бы на Донбассе – сводка

Светлана КизиловаВоскресенье, 10 апреля 2022, 19:09

Российская Федерация прилагает усилия, чтобы подготовиться к проведению наступательной операции на востоке Украины.

Источник: данные Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00

Детали: По информации украинских защитников, в РФ продолжаются мероприятия по перегруппировке, наращиванию системы управления и материально-техническому обеспечению войск. Оккупанты осуществляют перемещение батальонных тактических групп из состава Восточного и Центрального военных округов в приграничные с Украиной районы Белгородской, Воронежской и Курской областей.

Реклама:

При этом в Курской области РФ, граничащей с Сумской областью Украины, с понедельника вводится желтый (высокий) уровень террористической опасности якобы из-за возможных провокаций со стороны "украинских националистов".

Не исключается наращивание усилий противником по направлению на Славянск, частью сил – на Барвинково. Существует возможность активизации боевых действий за город Харьков.

Враг имеет ряд проблем в материально-техническом обеспечении группировки войск Западного военного округа. Это недостаток запасных частей, отдельных типов артиллерийских боеприпасов, а также несовершенство системы хранения и снабжения материально-техническими средствами.

ВИДЕО ДНЯ

На Донецком и Таврийском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка. Оккупанты не оставляют попыток взять под полный контроль город Мариуполь.

В целях усиления системы противовоздушной обороны на Донецком направлении оккупанты совершили перемещение дивизиона зенитных ракетных комплексов средней дальности С-350 "Витязь" в район города Таганрог Ростовской области.

Для восстановления потерь вооруженных сил РФ осуществляется перемещение на территорию дополнительного вооружения и военной техники из Южного военного округа.

Ожидаются попытки противника существующим составом войск прорвать оборону ВСУ и осуществить продвижение в районы населенных пунктов Северодонецк, Попасна, Авдеевка и Курахово.

В то же время, на Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в положении и деятельности войск противника не отмечается.

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают частично блокировать город Харьков. Не оставляют попыток прорвать оборону украинских войск в районе города Изюм, проводят разведку возможных направлений дальнейших действий.

На Южнобужском направлении враг пытался восстановить свое положение – занять утраченные позиции в районе населенного пункта Осокоровка. Вероятно, враг будет пытаться предпринять попытку выхода на административные границы Херсонской области.

На временно занятых территориях оккупационные войска продолжают меры по ограничению прав и свобод граждан Украины. Продолжают грабежи и убийства гражданских жителей.

Дословно: "Силы обороны продолжают удерживать определенные рубежи, уничтожать врага и освобождать от захватчика Украинские земли. Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!"

Темы: Вооруженные силыДонбассвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Китай тайно завез в Сербию современные системы ПВО – СМИ
Кулеба: Если переговоры позволят предотвратить такое, как в Буче или Краматорске, их нужно вести
Канцлер Австрии после встречи с Зеленским собрался к Путину "навести мосты"
Данилов: Не все зарубежные гости публичны, вчера был экс-министр обороны США
Последние новости
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
Все новости...
Реклама: