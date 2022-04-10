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РФ пытается взыскать силы, чтобы наступать хотя бы на Донбассе – сводка

Светлана КизиловаВоскресенье, 10 апреля 2022, 19:09

Российская Федерация прилагает усилия, чтобы подготовиться к проведению наступательной операции на востоке Украины.

Источник: данные Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00

Детали: По информации украинских защитников, в РФ продолжаются мероприятия по перегруппировке, наращиванию системы управления и материально-техническому обеспечению войск. Оккупанты осуществляют перемещение батальонных тактических групп из состава Восточного и Центрального военных округов в приграничные с Украиной районы Белгородской, Воронежской и Курской областей.

При этом в Курской области РФ, граничащей с Сумской областью Украины, с понедельника вводится желтый (высокий) уровень террористической опасности якобы из-за возможных провокаций со стороны "украинских националистов".

Не исключается наращивание усилий противником по направлению на Славянск, частью сил – на Барвинково. Существует возможность активизации боевых действий за город Харьков.

Враг имеет ряд проблем в материально-техническом обеспечении группировки войск Западного военного округа. Это недостаток запасных частей, отдельных типов артиллерийских боеприпасов, а также несовершенство системы хранения и снабжения материально-техническими средствами.

На Донецком и Таврийском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка. Оккупанты не оставляют попыток взять под полный контроль город Мариуполь.

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В целях усиления системы противовоздушной обороны на Донецком направлении оккупанты совершили перемещение дивизиона зенитных ракетных комплексов средней дальности С-350 "Витязь" в район города Таганрог Ростовской области.

Для восстановления потерь вооруженных сил РФ осуществляется перемещение на территорию дополнительного вооружения и военной техники из Южного военного округа.

Ожидаются попытки противника существующим составом войск прорвать оборону ВСУ и осуществить продвижение в районы населенных пунктов Северодонецк, Попасна, Авдеевка и Курахово.

В то же время, на Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в положении и деятельности войск противника не отмечается.

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают частично блокировать город Харьков. Не оставляют попыток прорвать оборону украинских войск в районе города Изюм, проводят разведку возможных направлений дальнейших действий.

На Южнобужском направлении враг пытался восстановить свое положение – занять утраченные позиции в районе населенного пункта Осокоровка. Вероятно, враг будет пытаться предпринять попытку выхода на административные границы Херсонской области.

На временно занятых территориях оккупационные войска продолжают меры по ограничению прав и свобод граждан Украины. Продолжают грабежи и убийства гражданских жителей.

Дословно: "Силы обороны продолжают удерживать определенные рубежи, уничтожать врага и освобождать от захватчика Украинские земли. Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!"

Темы: Вооруженные силыДонбассвойна
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