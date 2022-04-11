Сводка штаба: Россия готовит провокацию в Приднестровье, чтобы обвинить Украину

Российская армия может прибегнуть к провокациям в Приднестровском регионе Молдовы, чтобы обвинить Украину "в агрессии против соседнего государства".

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Не исключается проведение вооруженными силами Российской Федерации провокационных действий на территории Приднестровского региона Республики Молдова в целях обвинения Украины в агрессии против соседнего государства".

Реклама:

Детали: Противник продолжает создание наступательной группировки войск для действий на Слобожанском направлении. Вероятно, в ближайшие дни оккупанты постараются возобновить наступление.

Кроме того, враг продолжает подготовку и отправку личного состава, вооружения и техники для участия в боевых действиях на территории Украины.

Осуществляется подготовка вооружения и военной техники в пункте постоянной дислокации 60-й отдельной бригады мотострелковой (Монастырище) 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа.

ВИДЕО ДНЯ

Вероятно, указанное вооружение будет перемещено на временно оккупированную территорию Донецкой области.

Также для восстановления потерь личного состава подразделений батальонной тактической группы из состава 36-й отдельной мотострелковой бригады (Борзя, Забайкальский край) общевойсковой армии Восточного военного округа осуществляется набор военнослужащих из состава указанной бригады.

Особую проблему враг испытывает при комплектовании водительских должностей и механиков-водителей. Отбытие отобранного личного состава из пункта постоянной дислокации намечено на вторую половину апреля этого года.

Вероятно, противник, чтобы нарушить поставки грузов в места ведения боевых действий, продолжит удары по объектам транспортной инфраструктуры на территории Украины с целью их уничтожения или выведения из строя.

Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи усиления охраны украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Слобожанском направлении отдельные подразделения из состава 6 общевойсковой армии и береговых войск северного флота продолжают частичную блокировку города Харькова, продолжаются артиллерийские обстрелы отдельных районов города.

На Изюмском направлении идет воздушная разведка местности с целью выявления позиций Вооруженных Сил Украины. Для этого противник применяет БПЛА "Орлан-10".

Силами к двум батальонным тактическим группам враг пытался осуществить наступление в направлениях населенных пунктов Довгенькое и Дмитровка, успеха не имел и отошел на ранее занятые позиции.

На Донецком направлении противник основные усилия продолжает сосредоточиваться на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.

Враг пытался провести штурмовые действия в районе Золотого, успеха не имел.

В городе Мариуполь с помощью артиллерии и авиации оккупанты продолжают штурмовые действия в районах завода "Азовсталь" и морского порта.

Силами отдельных подразделений враг производил артиллерийские обстрелы позиций украинских войск в районах населенных пунктов Высокополье, Трудолюбовка и Марьянское.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбиты четыре атаки врага, уничтожены пять танков, восемь единиц бронированной, шесть единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем противника.