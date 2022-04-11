Сводка штаба: Россия готовит провокацию в Приднестровье, чтобы обвинить Украину
Российская армия может прибегнуть к провокациям в Приднестровском регионе Молдовы, чтобы обвинить Украину "в агрессии против соседнего государства".
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "Не исключается проведение вооруженными силами Российской Федерации провокационных действий на территории Приднестровского региона Республики Молдова в целях обвинения Украины в агрессии против соседнего государства".
Детали: Противник продолжает создание наступательной группировки войск для действий на Слобожанском направлении. Вероятно, в ближайшие дни оккупанты постараются возобновить наступление.
Кроме того, враг продолжает подготовку и отправку личного состава, вооружения и техники для участия в боевых действиях на территории Украины.
Осуществляется подготовка вооружения и военной техники в пункте постоянной дислокации 60-й отдельной бригады мотострелковой (Монастырище) 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа.
Вероятно, указанное вооружение будет перемещено на временно оккупированную территорию Донецкой области.
Также для восстановления потерь личного состава подразделений батальонной тактической группы из состава 36-й отдельной мотострелковой бригады (Борзя, Забайкальский край) общевойсковой армии Восточного военного округа осуществляется набор военнослужащих из состава указанной бригады.
Особую проблему враг испытывает при комплектовании водительских должностей и механиков-водителей. Отбытие отобранного личного состава из пункта постоянной дислокации намечено на вторую половину апреля этого года.
Вероятно, противник, чтобы нарушить поставки грузов в места ведения боевых действий, продолжит удары по объектам транспортной инфраструктуры на территории Украины с целью их уничтожения или выведения из строя.
Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи усиления охраны украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.
На Слобожанском направлении отдельные подразделения из состава 6 общевойсковой армии и береговых войск северного флота продолжают частичную блокировку города Харькова, продолжаются артиллерийские обстрелы отдельных районов города.
На Изюмском направлении идет воздушная разведка местности с целью выявления позиций Вооруженных Сил Украины. Для этого противник применяет БПЛА "Орлан-10".
Силами к двум батальонным тактическим группам враг пытался осуществить наступление в направлениях населенных пунктов Довгенькое и Дмитровка, успеха не имел и отошел на ранее занятые позиции.
На Донецком направлении противник основные усилия продолжает сосредоточиваться на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.
Враг пытался провести штурмовые действия в районе Золотого, успеха не имел.
В городе Мариуполь с помощью артиллерии и авиации оккупанты продолжают штурмовые действия в районах завода "Азовсталь" и морского порта.
Силами отдельных подразделений враг производил артиллерийские обстрелы позиций украинских войск в районах населенных пунктов Высокополье, Трудолюбовка и Марьянское.
На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбиты четыре атаки врага, уничтожены пять танков, восемь единиц бронированной, шесть единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем противника.