В разминировании нуждается почти половина территории Украины – ГСЧС

Около 300 тысяч квадратных километров территории Украины нуждается в гуманитарном разминировании из-за большого количества боеприпасов, оставленных оккупантами.

Источник: начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Олег Бондарь на брифинге 11 апреля, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "На сегодняшний день мы провели ориентировочный анализ территорий, на которых необходимо провести комплекс мер по гуманитарному разминированию… По нашим предварительным оценкам это около 300 тыс. кв. км - почти половина территории нашей страны.

Ежедневно изымается и обезвреживается в среднем от 2 до 6 тыс. взрывоопасных предметов".

Детали: По словам Бондаря, в настоящее время основные усилия по разминированию территорий сосредоточены на Ирпенско-Бучанском, Черниговско-Броварском, Нежинском и Тростянецком направлениях.

Представитель ГСЧС подчеркнул, что, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, ежедневно пиротехники работают в Харьковской и Николаевской областях.

Отвечая на вопрос о том, как скоро жители Киевской области могут вернуться домой после разминирования территорий, начальник управления сказал: "Ирпень мы отработали. Но есть домовладения, где не было хозяев. Мы как служба спасения не имеем права заходить на частную территорию. Поэтому мы оставляем уведомление: если человек возвращается домой, то вызывает нас, осматриваем, после чего даем разрешение находиться в доме".

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При этом Бондарь добавил: "Но основное решение по возможности возвращения людей – это функция местной власти".

Представитель ГСЧС также отметил, что украинские взрывотехники имеют высокую квалификацию и работают с современными боеприпасами типа "Искандер", боеприпасами, которые используются в авиации – ракеты "Земля-воздух", "Воздух-воздух".

Прямая речь: "Имеет место применение систем залпового огня с кассетными элементами… с системы "Искандер", когда при срабатывании разбрасываются на большие площади и элементы находятся в боеготовности. Наши специалисты проводят уничтожение таких боеприпасов непосредственно на месте их выявления, то есть, это те боеприпасы, которые нельзя сдвинуть с места, перевезти, обезвредить каким-либо способом, кроме физического взрыва".

Детали: Бондарь подчеркнул, что российские оккупанты используют противопехотные и противотанковые мины, в Харьковской области враг использовал системы дистанционного минирования.

Также он подчеркнул, что из-за масштабного минирования врагом очень большая площадь полей в Украине не может пока использоваться для сельскохозяйственной деятельности.

"Но мы будем максимально делать все, чтобы как можно быстрее предоставить возможность нашим аграриям провести посевные работы", - заверил он.