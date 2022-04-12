Россияне воюют в гражданском, подвозят подразделения, усиливают ПВО – сводка Генштаба

На 48-е сутки войны российские войска частично блокируют Харьков, усилили противовоздушную оборону вблизи Мелитополя и Иловайска, стремятся взять под контроль Мариуполь и Попасную, выйти на административные границы Донецкой и Херсонской областей, а украинские войска оказывают сопротивление и уничтожают военную технику оккупантов.

Источник: оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 12 апреля

Детали: Армия России пытается завершить перегруппировку и перемещение подразделений в районы сосредоточения в Белгородской и Воронежской областях Российской Федерации, а также перебазирование авиации воздушно-космических сил на аэродромы, находящиеся в непосредственной близости от восточных границ Украины.

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Российские оккупанты, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, продолжают использовать тактику размещения техники и живой силы непосредственно в жилой застройке. Так, на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской области оккупанты используют помещения аграрных предприятий, объекты энергетической и социальной инфраструктуры, центральные районы населенных пунктов.

Отмечены случаи ведения врагом боевых действий в гражданской одежде.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Изменения в положении и действиях подразделений врага на указанных направлениях не зафиксированы.

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На Северском направлении противник завершает передислокацию отдельных подразделений в восточную операционную зону. Продолжается перемещение подразделений 41 общевойсковой армии Центрального военного округа в определенные районы в Белгородской и Воронежской областях.

На Слобожанском направлении войска противника продолжают частичную блокаду города Харькова. В районе города Изюм враг ведет боевые действия силами отдельных подразделений из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армии. Проводит воздушную разведку для выявления позиций подразделений наших войск и определения маршрутов их выдвижения.

На Донецком и Таврическом направлениях противник ведет боевые действия и удерживает определенные рубежи силами из состава Южного военного округа. Перемещение дополнительных подразделений для ведения боевых действий на территории Украины.

Выявлены признаки усиления системы противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Мелитополь и Иловайск.

Вероятно, в дальнейшем противник будет пытаться взять под контроль город Мариуполь, овладеть Попасной и вести наступление в Курахово с целью выхода на административные границы Донецкой области.

На Южнобужском направлении враг удерживает определенные рубежи силами подразделений из состава Южного военного округа. Проводит пополнение регулярных потерь в живой силе и технике. Пытается обеспечить живучесть собственных пунктов управления. Противник не оставляет попыток закрепиться на административных границах Херсонской области.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки, огневой поддержки сухопутных подразделений.

Сохраняется угроза применения противником ракетного вооружения.

Дословно: "На территории Донецкой и Луганской областей нашими воинами за минувшие сутки отражено шесть атак врага, уничтожены четыре танка, пять единиц бронированной, двадцать шесть единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем противника.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражены семь воздушных целей: один самолет, два вертолета и четыре беспилотных летательных аппарата.

Об общих потерях врага мы сообщим чуть позже".