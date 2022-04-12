Британия рассматривает "все варианты" ответа в случае подтверждения химатаки РФ в Мариуполе

Министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи после сообщений о химической атаке в Мариуполе заявил, что страна рассматривает все варианты ответа, если информация об этом подтвердится.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Sky News.

"Президент Путин должен знать, что на столе есть все возможные варианты, как ответит Запад" - сказал он.

По его словам, пока британское правительство "не смогло проверить" информацию о применении химического оружия.

"Важно признать, что эти вещи могут быть использованы разными способами: от слезоточивого газа, являющегося средством против массовых беспорядков, до абсолютно разрушительных систем смертельного химического оружия", – отметил Хиппи.

"Я также думаю, что важно четко осознавать, что есть некоторые вещи, которые выходят за все рамки, применение химического оружия получит ответ, и есть разные варианты того, каким может быть этот ответ", - добавил он.

Министр также высоко оценил украинские вооруженные силы в Мариуполе за их удивительный героизм на фоне войны с Россией.

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"Я просто думаю, что они удивительные люди, и они олицетворяют все, чем мы восхищались в украинских вооруженных силах за последние шесть недель" - заявил он.

Напомним, в понедельник в полку "Азов" сообщили, что кафиры применили химическое оружие над заводом "Азовсталь", который удерживают украинские защитники.

Источник, приближенный к Минобороны Украины, сообщил УП, что вероятность использования российскими оккупантами химического оружия очень высока.

Президент Владимир Зеленский напомнил, что мировые лидеры обещали быстрее и жестче реагировать, если РФ применит в Украине химическое оружие.