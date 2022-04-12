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Британія розглядає "всі варіанти" відповіді у разі застосування хімзброї Росією

"Європейська правда"Вівторок, 12 квітня 2022, 10:26

Міністр збройних сил Британії Джеймс Хіппі після повідомлень про хімічну атаку в Маріуполі заявив, що країна розглядає "всі варіанти" відповіді, якщо інформація про це підтвердиться.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

"Президент Путін повинен знати, що на столі є всі можливі варіанти щодо того, як відповість Захід" - сказав він.

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За його словами, поки британський уряд "не зміг перевірити" інформацію про застосування хімічної зброї.

"Важливо визнати, що ці речі можуть бути використані різними способами: від сльозогінного газу, який є засобом проти масових заворушень, до абсолютно руйнівних систем смертельної хімічної зброї", – зазначив Хіппі.

"Я також думаю, що важливо чітко усвідомлювати, що є деякі речі, які виходять за всі рамки, застосування хімічної зброї отримає відповідь, і є різні варіанти того, якою може бути ця відповідь" - додав він.

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Міністр також високо оцінив українські збройні сили в Маріуполі за їх "дивовижний героїзм" на тлі війни з Росією.

 "Я просто думаю, що вони дивовижні люди, і вони втілюють все, чим ми захоплювалися в українських збройних силах за останні шість тижнів" - заявив він.

Нагадаємо, у понеділок в полку "Азов" повідомили, що окупанти застосували хімічну зброю над заводом "Азовсталь", який утримують українські захисники.

Джерело, наближене до Міноборони України, повідомило УП, що вірогідність використання російськими окупантами хімічної зброї дуже висока.

Президент Володимир Зеленський нагадав, що світові лідери обіцяли швидше і жорсткіше реагувати, якщо РФ застосує в Україні хімічну зброю.

Теми: РосіязброяВелика Британіявійна
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