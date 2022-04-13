Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии в среду в Киеве встретятся с Зеленским

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в среду прибыли в Украину и направляются в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом заявил руководитель отдела международной политики Офиса президента Польши Якуб Кумох, пишет "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Польский президент Анджей Дуда в сопровождении президентов Литвы Гитанаса Науседа, Латвии Эгилса Левитса и Эстонии Алара Кариса находится в Украине. Лидеры едут на встречу с Зеленским.

"Наша цель - поддержать президента Зеленского и защитников Украины в решающий для этой страны момент", - сказал Кумох, который сопровождает польского президента.

Польша является организатором визита и совместно с Украиной обеспечивает его логистику и безопасность, добавил он.

"Страны Балтии являются нашими ключевыми партнерами в вопросах безопасности в регионе. Вместе мы решили вместе поехать в Киев", - сказал Кумох.

Визит президентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Киев станет первым визитом глав государств в украинскую столицу с начала российской агрессии. Дуда и Науседа в последний раз встречались с Зеленским в Киеве накануне войны.

ВИДЕО ДНЯ

Дуда во вторник встречался в Варшаве с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером визит которого в Киев также планировался. Но Киев дал понять, что немецкого президента в Украине не ждут.